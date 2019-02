"La norma tiene que cumplirse, nada más", dijo el ministro de Economía, Luis Arce Catacora, al ser consultado sobre si en este 2019 los empresarios deben prepararse para asumir nuevamente el pago del doble aguinaldo tal y como dicta el Decreto Supremo 1802, que establece el pago de este beneficio para los trabajadores siempre y cuando se tenga un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 4,5% o más.

Arce, que visitó los estudios de EL DEBER Radio, instó a los empresarios a que se preparen y puedan poner en sus presupuestos el pago de este beneficio. "De manera responsable, las empresas deben incorporarlo como previsión", dijo.

La autoridad destacó el hecho de que se ha colocado en la opinión pública de que el sector de los microempresarios son los más desfavorecidos cuando se tiene que cumplir con esta obligación; sin embargo, en palabras del ministro, este sector no es del todo cierto porque este sector se beneficia de la informalidad.

"No son formales, por lo tanto, no existe la relación obrero-patronal, no hay un salario por lo tanto si no hay salario no hay incremento salarial ni doble aguinaldo. En realidad, a ellos no se les afecta", puntualizó.

En la gestión 2018 se estableció el pago del aguinaldo 'Esfuerzo por Bolivia', pero contrario a lo que dice la norma, se destinó un porcentaje (15%) al pago en especie en favor de los trabajadores y para potenciar a los empresarios nacionales con la venta de sus productos.

También se acordó tener un periodo de extensión para cumplir con el mismo hasta finales de marzo de este año.

Incremento salarial

Arce Catacora también recalcó que es prematuro hablar de este punto, pero se refirió a que hizo un estudio mientras estuvo fuera del Ministerio de Economía en el que pudo establecer que el costo total que tiene una empresa privada, la parte que se destina para pagar el costo laboral, oscila entre el 16% y 24%. "Esto es barato en relación a otros países", apuntó.