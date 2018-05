Apuntan a ejecutivo del Unión de vulnerar controles y de seleccionar a Benjín

Después de conocerse públicamente el tercer desfalco en el Banco Unión, esta vez en la agencia Cuéllar de Santa Cruz, provocado supuestamente por Edson Fidel Benjín, quien sustrajo Bs 800.000, la mirada apunta hacia el gerente nacional de Operaciones, Humberto Marín, pues según el principal imputado, lo habría obligado a vulnerar controles.

La selección del exfuncionario Benjín habría sido responsabilidad de Marín, cuando ocupó el puesto de subgerente regional de Operaciones en Santa Cruz hasta fines de 2017.

Edson Fidel Benjín, que se encuentra recluido desde abril en el pabellón 2 de la cárcel de Palmasola, indicó que Humberto Marín, que hace unos cuatro años era subgerente del Unión en Santa Cruz, presionaba al personal para que se cumplan ciertas metas de trabajo que vulneraban los controles de seguridad.

Benjín sostuvo que en varias oportunidades Marín lo llamó para pedirle que se arreglen los paquetes rotos del encaje legal que eran de los otros bancos y que se guardaban en la bóveda de la entidad estatal, y que si no lo hacía, lo amenazaba con cambiarlo de sucursal o bajarlo a una categoría menor.

El extesorero recordó que cuando quiso frenar el ingreso de paquetes rotos que tenían dinero, Marín lo llamo y le dijo: “Edson, podés o no manejar esta bóveda, los bancos se están quejando y si no aceptamos sus paquetes, estamos perdiendo plata. Si no podés solucionar el problema, avisá que mando otro funcionario y a vos te cambio a otra sucursal”.



Benjín, quien es acusado de robar alrededor de Bs 800.000 de la sucursal del Unión de la calle Cuéllar (Santa Cruz), reiteró que los jefes con cargos jerárquicos eran los que no respetaban los procedimientos de control.



Selección para el cargo

Por su parte, la ex gerenta regional de Santa Cruz de la entidad financiera estatal Mery Nancy Suárez, destituida el martes, recordó que cuando Marín ocupó funciones en la capital oriental, seleccionó a los funcionarios, incluido Benjín.

“Humberto Marín es quien hace la selección de todo el personal de Operaciones, porque él era el subgerente regional. Él hace la selección, hace todo el proceso. Como gerente regional, a mí me pasan los nombramientos formales, pero todo el proceso de selección del área de Operaciones lo hizo Humberto Marín. Presumo que sí conocía a Benjín”, manifestó a EL DEBER.

Poca respuesta



Se quiso conocer en La Paz la contraparte de la información del mencionado funcionario. Se esperó la respuesta comprometida a un cuestionario que no llegó.

Lo que se pudo rescatar fueron unas declaraciones previas de Marín,quien explicó que la selección de funcionarios nuevos es función de la oficina de Talento Humano, por lo que “no corresponde esa afirmación” hecha hacia su persona.



En cuanto al manejo de los encajes legales, dijo escuetamente que “no es un tema mío, sino es de la Gerencia de Operaciones Estatales”, por lo que lo que comenta Benjín “está fuera de foco” y está “desubicado” en la información.



Además, señaló que el exfuncionario no le reportaba nada, sino que presentaba un cierre a las 15:30 directamente al Banco Central de Bolivia (BCB).

Controles



El ministro de Economía, Mario Guillén, informó de que continuarán realizándose las auditorías que fueron exigidas al banco hasta finalizar cada una de ellas.



Además, comunicó que se evalúa la pertinencia de tramitar el seguro por los últimos desfalcos y que “si se determina que son robos, la aseguradora tiene la obligación de reembolsar”.



La Autoridad de Supervisión de Servicios Financieros (ASFI) indicó que puso en marcha la Central de Información de Riesgo Operativo (CIRO), de acuerdo a lo que establece la Ley 393 de Servicios Financieros de 2013, para hacer el control de posibles fraudes financieros.



Entre otras medidas, modificó las directrices básicas para la Gestión de Riesgo Operativo. De tal manera se les exige a las entidades financieras crear un comité de riesgos.



La norma pide establecer planes de contingencia y de continuidad del negocio y para crear nuevos productos y servicios financieros deben primero considerar los riesgos operativos. Les pide independencia entre las unidades de negocios y las unidades operativas, crear una base de datos de eventos de riesgo operativo. Por último, la entidad financiera deberá reportar el mismo día de ocurrido un evento crítico a la CIRO.

Audiencia cautelar



Mientras tanto, en La Paz se aguarda para hoy la audiencia de medidas cautelares para tres funcionarios que ejercían el control dual a Julio César Rivera en la agencia de Desaguadero del Banco Unión, quien habría sustraído Bs 1,6 millones.



La Fiscalía de La Paz aprehendió el martes a Wilmer L.Q., Fanny R.Q. y Mariela N.A., que hasta anoche debían ser imputados por delitos financieros, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y conducta antieconómica para pedir su detención preventiva en una audiencia judicial.



Ayer se conoció una carta pública de Rivera, dirigida a los medios de comunicación, donde asegura que es inocente y que no ha robado al Unión.

“Durante el periodo de trabajo que ejercí en la agencia de Desaguadero, jamás se detectó un faltante de dinero, por lo que niego que haya existido un robo”, dice Rivera, recluido en la cárcel de San Pedro.

Detalles

Monitoreos

Se activó un centro de monitoreo para ir detectando cuáles pueden ser los riesgos operativos en los bancos.



Centro de información

La ASFI puso en marcha la Central de Información de Riesgo Operativo (CIRO) para controlar fraudes financieros.



Visitas periódicas

Las autoridades regionales visitan continuamente las agencias provinciales, como parte de los controles de seguridad.