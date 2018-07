Anapo y Gobierno descartan que lío de polleros sea por alza de soya

Tanto los productores de grano de soya como el Gobierno descartaron ayer que la crisis que sufren varios productores de pollo a escala nacional sea por el incremento del precio de este producto, principal insumo para la elaboración de torta de soya, que es usado para alimentar las aves.

El lunes, varios productores de Cochabamba, Santa Cruz y Tarija procedieron a regalar sus aves en señal de protesta por el presunto incremento del precio del grano de soya. Según los avicultores, el costo se incrementó hasta $us 50, factor que haría inviable su negocio.



Ante este panorama poco favorable, los polleros afirmaron que la única forma de salir de este problema es regular la sobreproducción de ‘pollos bebé’ y que el Gobierno promulgue un decreto, garantizando un precio justo al productor y que los créditos sean asequibles al granjero.



Esta última postura no es compartida por los soyeros.



El presidente de Anapo, Richard Paz, afirmó que el problema del sector avícola no está vinculado a la cotización de la soya.



Argumentó que este sector pasa por una coyuntura comercial adversa por la sobreoferta del producto. “Esto naturalmente repercute en bajos precios; les pasa a los porcinocultores, piscicultores, fruticultores y a nosotros, los productores de granos”, dijo.

Sostuvo que no le parece correcto que un gremio, como el avícola, salga a pedir precios bajos de sus insumos en desmedro de otro sector que los produce.



“Peor aún pedir la intervención del Gobierno”, añadió.

Incluso afirmó que con la anterior banda de precios los avicultores tuvieron una rebaja de $us 20 a 30 la tonelada.



“No puede ser que sabiendo que el precio fue mayor pidan que no se incremente el precio de la harina. Los soyeros no podemos subsidiar la producción de pollo y eso no es correcto”, dijo.



No puede subir el precio



El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, afirmó ayer que la producción de soya fue regular y que, además, los mercados internacionales bajaron el precio del grano, por lo que no hay razón para que suba en el mercado interno.



La autoridad informó que el 30% de la producción de la oleaginosa se destina para el mercado interno como grano y derivado de la soya.

“Por tanto hay que ver qué ha pasado, especialmente los industriales, que son los que proveen los alimentos para los productores de pollo”, afirmó la autoridad estatal.