Anapo reclama alza del precio de la urea para el mercado interno

Los productores soyeros expresaron su sorpresa por el incremento en el precio de la urea para el mercado interno de $us 341 a $us 378 ($us 37 más) en los dos últimos meses, a solo semanas de que se reunieran con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para pedirles que reajusten los valores.

Richard Paz, presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), dijo que se reunieron la semana pasada con el presidente de YPFB, Óscar Barriga, para manifestarle la preocupación porque los pequeños productores son los que más necesitan la urea. El abastecimiento es normal ahora porque no es temporada alta. “Sin embargo, fue un golpe para nosotros conocer el precio de agosto, cuando habíamos pedido que disminuya”, dijo el dirigente.

Explicó que la tonelada se vende a $us 200 a Brasil y puesta en Puerto Suárez sube a $us 270 o 280, cuando a los productores en la última semana de mayo les vendieron a $us 341 la tonelada.

Hay un compromiso

Paz señaló que el presidente de YPFB se comprometió a mejorar el precio y esperan un resultado favorable. Mientras el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, precisó que tiene mucha relación hoy con los cañeros y la realidad es que antes ellos compraban la tonelada a $us 700 y ahora lo hacen a $us 350. “Obviamente que le vendemos al exterior a un precio menor porque está regido por un marcador internacional, pero también juega un rol importante el volumen. No es lo mismo vender una tonelada frente a 100.000”, justificó.