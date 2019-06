Analistas creen que un alza de la TRe puede encarecer los créditos

El comportamiento de la Tasa de Interés de Referencia en Moneda Nacional (TRe MN), de acuerdo con los analistas consultados, es una variable, que por la actual situación económica, encarece los créditos otorgados en moneda nacional y a su vez busca ser un imán con tasas altas para captar nuevos depósitos.

Según datos del Banco Central de Bolivia (BCB), la TRe MN es la tasa de interés que se suma a la tasa base en los préstamos con interés variable otorgado por las entidades de intermediación financiera.

Cabe señalar que el comportamiento de la TRe MN de acuerdo con el BCB, en el primer semestre de 2019 fue de un 2,38% (enero), un 2,33%(febrero), un 2,44% (marzo), un 2,48%(abril), un 2,54% (mayo) y un 2,57%(junio).

Al respecto, el economista Luis Fernando García detalló que la TRe MN debe ser entendida como un promedio entre las tasas activas y las tasas pasivas, este promedio determina el valor de la TRe MN que lo calcula el BCB. Este dato es un indicador que permite observar los movimientos del costo del dinero.

“Si los bancos buscan captar más dinero porque hay menos ahorros suben el interés de las tasas pasivas (ahorristas); por lo tanto, también tienen que aumentar las tasas activas de los que acceden a un crédito. Entonces, estos valores nos indican que la actividad económica requiere de mayor cantidad de circulante, porque la gente que antes depositaba su dinero en los bancos ya no tiene la suficiente confianza y no lo quiere hacer; entonces, el banco recurre a aumentar las tasas de interés pasivas y activas”, dijo García, que remarcó que, en promedio, se está encareciendo la tasas de interés para los que buscan un préstamo en moneda nacional.

Sobre el tema, Nelson Villalobos, secretario ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), sostuvo que la evolución de la TRe MN a partir de abril de 2018, cuando se cambió la fórmula de cálculo, se ha mantenido relativamente estable, situación que se adelantó en aquel entonces, ya que responde a un indicador del costo medio de todos los depósitos del público; vale decir, depósitos a la vista y en cuenta corriente, depósitos en caja de ahorro y a plazo fijo.

Jaime Dunn, analista económico, sostuvo que la Tre MN en los últimos meses refleja que el costo de fondeo del sistema de intermediación financiera está subiendo, eso debido a la falta de liquidez.

“Es decir, para estas entidades está escaseando el dinero y deben pagar tasas más altas para conseguirlo. Eso claramente está impactando en que se encarezcan los créditos vigentes y los nuevos que tengan tasa variable”, puntualizó el analista financiero.

Sobre el encarecimiento de los préstamos y las proyecciones para el segundo semestre, Villalobos precisó que la nueva TRE MN representa el costo medio de todas las captaciones, independiente del tipo y moneda, e independiente de las tasas que la banca reconoce a sus depositantes en función al mercado. En ese sentido, considera que es previsible que se mantenga relativamente estable en adelante.

“Efectivamente, las personas que cuentan con un crédito alcanzado por la TRe MN no experimentarán variaciones considerables. Los créditos que son alcanzados por la TRe MN son los de vivienda que no cumplen con los requisitos de vivienda de interés social, los de consumo, y los de los sectores comercio y servicios que no son productivos, de acuerdo con la clasificación vigente”, remarcó Villalobos.

Un 38,8, con la TRe MN

Desde Asoban informaron que a mayo de 2019, el 38,8% de la cartera de créditos de los bancos corresponde a los sectores que podrían ser alcanzados por la TRe MN; es decir, $us 9.080 millones

Mientras que, $us14.325 millones se mantiene con tasa de interés fija por todo el plazo del crédito.

Dunn hizo notar que la Tre MN es producto de una fórmula regulada por el BCB y puede ser ajustada en cualquier momento en beneficio de los deudores.

El economista sostuvo que con seguridad el BCB puede ajustarla aun más si percibe que se empieza a volver más volátil o si sube repentinamente. Por ejemplo, para hacerla menos volátil, podría instruir que se calcule ya no a 28 días, sino a 90 días; por ejemplo.

“El cambio de la Tre MN del 2,38% al 2,57% está todavía dentro de un margen tolerable para los deudores. En la mayoría de los casos el impacto en el monto de la cuota mensual es casi imperceptible. Pero hay que estar alertas ya que un incremento mayor puede impactar en incremento de la mora del sistema financiero. Pues al ser la tasa más alta, la cuota del crédito sube”, precisó Dunn.

Para Jorge Velasco, exbanquero, los actuales porcentajes de la TRe MN permiten al prestatario un nivel aceptable de tasa final, pero que depende también de la parte fija en la tasa que el banco le ha otorgado al cliente.

“Por ejemplo, si es un crédito vivienda con tasa del 6,5%+ Tre MN el cliente termina pagando el 9%. Pero si al mismo crédito le han otorgado una tasa del 8,5% + Tre MN pagaría un 11%. Esta última tasa puede ser más incómoda de pagar porque es más alta por la parte fija aunque la Tre MN sea menor. Por eso el cliente debe negociar al máximo con el banco la parte fija”, aconsejó Velasco.

Un poco más escéptico, Mauricio Ríos García, experto en finanzas, detalló que la TRe MN ha bajado desde sus máximos en 2018, aunque respecto de los niveles de 2017 siguen siendo niveles relativamente elevados y que a su criterio la reducción de esta variable fue por intervenciones poco convencionales; es decir, sin que reflejen las verdaderas condiciones de riesgo en el país.

“Con la antigua metodología de cálculo, probablemente la TRe MN sería relativamente más elevada. Debido a los niveles actuales de tasas no son naturales, sino que están artificialmente intervenidos, tarde o temprano y de manera inexorable, deberán subir, y por tanto, la deuda será más cara. Y cuanto más tiempo pase para que las tasas reflejen la realidad económica del país, con mayor fuerza deberán subir después”, alertó Ríos García.

Una variable muy relacionada a la situación y al desempeño de la economía nacional

El problema del déficit fiscal y comercial, la reducción de las Reservas Internacionales Netas (RIN) y una merma en los ingresos por la venta de gas natural a Argentina y Brasil y la reciente observación que realizó la calificadora Fitch Ratings sobre las perspectivas de inversión en el país, a consideración de los analistas en un componente que impacta en el desempeño de la Tre MN.

Jorge Velasco, experto en banca, sostuvo que definitivamente la situación económica, menor liquidez de la banca y la incertidumbre política ( perspectiva negativa según Fitch) va a tener una consecuencia directa en el valor de la Tre MN porque además las tasas pasivas tenderán a subir y el valor de la Tre MN resulta de calcular del promedio ponderado de los depósitos en el sistema. “Pero el Gobierno tiene la posibilidad de hacer una nueva modificación en la metodología del cálculo de la variable financiera para bajar y evitar incrementos y mora de los prestatarios “, señaló.

Mientras que Dunn remarcó que si la situación económica del país desmejora y eso se traduce en mayores tasas de interés, la Tre MN será la primera en reflejar esa situación. “Esperaría que las tasas se mantengan al alza hasta fin de año, principalmente por los efectos de la incertidumbre política por las elecciones en octubre. Por otro lado, la especulación de posibles ajustes de política monetaria que se harían pasadas las elecciones, presionan las tasas al alza”, proyectó Dunn.

Agustín Jiménez, expresidente del Colegio de Economistas de Bolivia, subrayó que la TRe MN también es una variable que puede adelantar lo que está sucediendo a nivel macroeconómico, por lo que los prestatarios deben tomar muy en cuenta las señales que brinde esta variable.

A criterio de Jiménez cuando la tasa de interés se eleva es una señal de que el sistema económico está en problemas, pues hay una menor liquidez, una baja del consumo y de la producción, por lo que mejor es no endeudarse.