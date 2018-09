Amplían la producción de gas en el campo Incahuasi

El presidente Evo Morales participó la mañana de este miércoles de los actos de ampliación de la planta de producción de gas de Incahuasi. En este trabajo se invirtieron cerca de $us 29 millones, la inversión es mayor si se toma en cuenta otros proyectos que se realizan en el campo que suman $us 175 millones.

Desde este miércoles, la planta pasará a producir 8 millones de metros cúbicos por día (MMmcd) a 11 MMmcd. Esto significará un incremento en las regalías generadas por este proyecto de $us 5 millones a $us 8 millones, mensuales. Además, entre este pago e IDH, se estima que Incahuasi generará $us 232 millones.

Este megacampo fue descubierto en 2004. Su producción comenzó en 2016. Está ubicado en el municipio de Lagunillas, departamento de Santa Cruz. Es considerado como el más importante porque está en pleno desarrollo a diferencia de los otros campos como Margarita, Sábalo y San Alberto.