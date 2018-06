Desde la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz) destacaron la apertura de la Gobernación cruceña para encontrar la llave que permita abrir la fórmula para trabajar en la modificación de la redistribución de los recursos de las regalías.

Rodolfo Vallejos, presidente de la Amdecruz, sostuvo que es una grata noticia saber que Rubén Costas, gobernador de Santa Cruz, esté dispuesto a perfeccionar el 50-40-10 y que no se cierre a las futuras negociaciones.

Vallejos sostuvo que si bien la fórmula 50-40-10 elegida por las autoridades de la Gobernación para hacer llegar el dinero de las regalías a las provincias y municipios benefició a la región, el funcionario considera que debe haber un cambio para que no se sigan dando los cuellos de botella y esos recursos queden en las cuentas de la Gobernación.

Según Vallejos, si se busca una verdadera descentralización de los recursos, el dinero proveniente de las regalías debe llegar directamente a las provincias y municipios sin la intermediación de la Gobernación.

También puedes leeer:

“No pedimos cambiar el 50-40-10, sino que esos recursos nos lleguen de forma directa y que los mismos sean solo para inversión y no para gasto corriente. Sabemos que en ese aspecto se tiene que trabajar mucho y estamos dispuestos a hacerlo”, indicó Vallejos.

Cabe recordar que Costas en entrevista con EL DEBER indicó que es tiempo de pensar en otras alternativas para la redistribución de las regalías, pues, a su criterio, la misma debe ser más equitativa y que no solo se debe pensar en la variable de la región productora, sino también tomar en cuenta la cantidad de población, el tamaño del territorio y el nivel de pobreza.

Costas remarcó que cualquier cambio en la redistribución de las regalías no debe buscar partir al departamento y menos fomentar el enfrentamiento entre bolivianos.

La propuesta

Amdecruz plantea un esquema de 70-30. Es decir, un 70% de los recursos para la Gobernación y el restante para las comunas.

Vallejos sostuvo que del 30% de los recursos que se asignarían a los municipios en caso de aprobarse la propuesta, sería un 50% para las regiones productoras, el otro 40% para las no productoras y el restante 10% para los pueblos indígenas.

El titular de Amdecruz señaló que el pedido no busca partir ni dividir al departamento y que eso le harán conocer a Costas cuando el miércoles mantengan una reunión para tratar el tema.

También detalló que la idea es que las provincias y municipios tengan un control directo de las regalías y para ello consideran que el Ministerio de Economía, mediante una ley departamental, puede cumplir un papel importante como agente de retención de esos recursos, sin que eso signifique que determinará en qué se van a destinar las regalías.

“Simplemente ellos abrirán un número de cuenta y en la misma nos depositarán el dinero, y es en este punto donde la Gobernación puede cumplir un papel de fiscalización para controlar que lo que llega a los municipios y provincias no se use para otra cosa que no sea para realizar inversiones”, dijo Vallejos.

Sobre el tema, Mario Guillén, ministro de Economía, indicó que el dinero y su administración por ley corresponden a las gobernaciones, aunque en el caso en que no se esté cumpliendo la norma se pueden buscar alternativas para que municipios y provincias se beneficien plenamente con estos recursos, pero que en primera instancia el Gobierno debe depositar las regalías en las cuentas de las gobernaciones.

Para el economista Jorge Ruiz, en el cambio de la redistribución de las regalías lo técnico debe imperar antes que los intereses políticos que pueden dañar las buenas intenciones.

“Con un precio internacional de barril de petróleo que está por arriba de los $us 70, con seguridad que paulatinamente irán aumentando las regalías; por eso, si hay algún cambio, se deben tener bien trabajados los mecanismos de control y transparencia para la administración de ese dinero”, indicó Ruiz.

La reunión con el gobernador

Vallejos explicó que en el encuentro con Costas se abordarán tres temas: pago de las regalías 2015-2018, cómo se va a modificar la redistribución de las mismas y cómo la Gobernación va a cumplir sus compromisos en algunas obras y proyectos productivos para el departamento.

En cuanto al primer punto, Vallejos reconoció que las regalías llegaron un 90% a los municipios en el periodo 2011-2014, mientras que en el 2015-2018 no han recibido nada y por ello van a buscar encontrar alguna solución para que esos recursos sean entregados a las provincias y municipios y no sigan en la cuenta de la Gobernación.