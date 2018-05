Un niño recorre un largo pasillo cubierto con calaminas. En este espacio enormes bolsas de color blanco se apilan unas tras otras. La criatura juega y trata de escalar esas improvisadas montañas que se exponen a la intemperie. Sin saberlo, se entretiene con paquetes de urea de exportación que se almacenan en condiciones precarias en un antiguo ingenio arrocero, ubicado en la carretera que une Montero con Saavedra.

Mientras los problemas de almacenamiento del producto se hacen evidentes, según datos oficiales, YPFB invertirá $us 15,74 millones adicionales en la Planta de Urea y Amoniaco de Bulo Bulo. Así, el proyecto estrella del Gobierno, en la llamada era de industrialización del gas, tendrá un costo total de casi $us 970 millones.

Inversión programada

De acuerdo al informe de Resultados de la Gestión 2017 y Programación 2018 de YPFB, el costo de la planta más la fiscalización fue de $us 889,75 millones. A este monto se añadieron otros $us 62,97 millones para inversiones complementarias.

Para este 2018, según las cifras de YPFB, se destinarán $us 15,73 millones adicionales. Estos recursos serán para la conclusión de las obras complementarias; campamento permanente, patio de maniobras e interconexión a la línea férrea de la planta. El monto también completa la implementación de una Unidad de Producción de Urea-Formaldehido (UFC-85).

Desde su concepción, el complejo siempre fue objeto de críticas; primero por su ubicación (está en una región demasiado húmeda), luego porque desde su inauguración en septiembre de 2017 sufrió tres parones: el primero fue el pasado 6 de diciembre; el segundo, el 6 de marzo de este año, y el último fue el 28 de mayo.

Almacenamiento insuficiente



En el departamento de Santa Cruz, YPFB habilitó dos puntos de almacenamiento de este producto; uno en la ciudad en las oficinas de comercialización de la estatal.



El segundo está en Montero, en la carretera que une esta ciudad con la localidad de Saavedra.

Según los transportistas que llevan el producto al lugar, en este depósito se almacenan sacos de 50 kilos y bolsas de una tonelada, generalmente usadas para la exportación del producto a Brasil.



En esta infraestructura, un policía hace de centinela. A unos metros un niño se divierte en medio de los sacos mientras su madre barre el patio del lugar.



Como se describía anteriormente, el producto de exportación se expone al aire libre.



“Fotos no, por favor”, dijo el policía cuando nos acercamos, pero la cámara de EL DEBER captó al pequeño cerca de la carga de urea cubierta solo por un galpón.



Se llamó al responsable del lugar, Jesús León Salazar, para saber sobre las condiciones en que se almacena la urea, pero dijo que no podía dar detalles y que cualquier explicación se debe pedir a YPFB.



Se enviaron unas preguntas al presidente de la estatal, Óscar Barriga, mediante su equipo de prensa. Desde la petrolera indicaron que el lugar “es un almacén de urea contratado por YPFB” y que se trata de un depósito “momentáneo, no permanente”.



Se consultó a dos expertos agrónomos sobre cómo se debe almacenar este fertilizante e indicaron que lo correcto es mantenerlo en un lugar cerrado, para protegerlo de las inclemencias del clima.

Sobre todo, el ambiente debe ser limpio y climatizado para evitar la humedad que quita las propiedades a la urea. Además, provoca que se haga compacta y densa.



Si bien el lugar no reúne las condiciones necesarias, las exigencias que demanda YPFB a los transportistas son altas, según versiones de miembros del sector.



Para lograr un contrato para trasladar el producto, los transportistas han realizado inversiones de hasta $us 2.000 por cada vehículo, sin contar con la compra de nuevos motorizados que están por encima de los $us 200.000.

Distribución irregular



Desde Anapo indicaron que se estaba recibiendo normalmente el producto en envases de 50 kg y ‘big bag’ de una tonelada.



“Pero parece que hay problemas con el embolsado nuevamente, por ahora recibimos en envases de una tonelada. Pero la granulometría de la urea está mucho más homogénea”, señaló Richard Paz, presidente de Anapo.



En cambio, Isidoro Barrientos, presidente de la Cámara de los Pequeños Productores (Cappo), indicó que hasta el momento no ha podido adquirir el producto. “Ponen muchas trabas”, dijo.

Transportistas denuncian supuesta discriminación y bajos costos por el flete



La urea también se ha convertido en la manzana de la discordia entre transportistas de Santa Cruz y Cochabamba. Los primeros exigen participar en el negocio del transporte del producto y una mayor tarifa por el flete.



El costo fijado por YPFB por transportar el fertilizante hasta los centros de acopio y la estación férrea en Montero, donde se embarca hasta Puerto Suárez, es de $us 9 por tonelada.



Juan Yujra, dirigente del transporte pesado de Santa Cruz, indicó que esa tarifa no cubre los gastos de operación y menos las inversiones que hicieron varios miembros de su sector.



Elías Orozco, dirigente transportista de Yapacaní, denunció que la estatal no está cumpliendo la promesa de tener una flota de 50 camiones para mover el producto. El chofer dijo que la estatal solo realizó contrato con 32 vehículos de la localidad de Bulo Bulo (Cochabamba).



“Nos están discriminando. Aprobaron solo un cupo de 18 vehículos para Santa Cruz”, afirmó.

Además, agregó que el flujo de urea transportada es irregular desde hace un mes.

EL DEBER conversó con algunos transportistas de Bulo Bulo cuando descargaban el producto en Montero. Ellos dijeron que desde hace un mes el trabajo es muy irregular por los paros que ha tenido la fábrica.



“Hay poco trabajo y YPFB no nos dice nada, no da explicación. Está pele la situación”, afirmó un chofer, que pidió no ser identificado para evitar posibles represalias.