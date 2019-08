Alertan falta de gas para industria petroquímica

El Gobierno lanzó ayer la licitación de la ingeniería básica extendida del complejo petroquímico propileno -polipropileno, un complemento de la planta separadora de líquidos Carlos Villegas en Yacuiba (Tarija), pero los expertos en hidrocarburos consideran que no debería subastarse por la incertidumbre de aumentar la producción de gas natural y la falta de mercados para los productos terminados.

El complejo petroquímico requiere 30 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d) para extraer el propano como materia prima para los plásticos duros y actualmente la producción está en 40 MMm3/d de gas natural destinados para cubrir el mercado interno y las exportaciones a los mercados de Argentina y Brasil.

“Falta gas natural porque la producción se redujo a 40 millones de metros cúbicos por día y no hay visos de que pueda aumentar, especialmente con destino al mercado de Argentina”, afirmó Francesco Zaratti, analista en hidrocarburos y docente universitario.

Zaratti mencionó que al margen del energético, existen otras razones como la carencia de financiamiento, porque el proyecto tiene un costo superior a $us 2.000 millones que YPFB no tiene.

En su criterio, tampoco hay mercado para la producción terminada y no se conocen estudios de comercialización para este producto al respecto.

No hay condiciones El geólogo tarijeño Gustavo Navarro dijo que no se justifica la licitación de la ingeniería a detalle del complejo petroquímico por falta de gas natural porque este tipo de proyectos de industrialización es a largo plazo y esto permite recuperar la inversión. “La cantidad de gas que se necesita depende del volumen de propano, por lo menos se requieren 30 MMm3/d para la planta de propileno-polipropileno”, dijo.

A su vez, el analista y exvicepresidente de YPFB Hugo del Granado afirmó que más allá de la licitación de la ingeniería básica y conceptual, el actual Gobierno no está en condiciones de asumir el reto de encarar este proyecto de gran envergadura y que debería dejarlo para el otro que sea elegido en las urnas.

También observó que se haya reiterado la convocatoria pública internacional, cuando hace varios meses el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, había indicado que la ingeniería estaba terminada y que se iba a licitar la procura y construcción del complejo petroquímico. “El tema es que este Gobierno no debería emprender el proyecto, porque es muy grande y no sabe hacerlo, ya lo ha demostrado.

No saben y es muy complicado para que lo haga con gente que no sabe. No es un problema de técnicos, sino de gestión”, enfatizó. El complejo petroquímico transformará el propano extraído del gas natural para producir 250.000 toneladas por año de plásticos duros de tipo industrial.

El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, explicó que no buscan exportar materia prima, sino valor agregado. En este sentido, afirmó que deberán instalarse industrias en las poblaciones cercanas al complejo: Yacuiba, Villa Montes y Caraparí, así como en otras poblaciones.