Al menos 650 vehículos frenados en vía a Arica por crecida de ríos

Las precipitaciones pluviales en occidente, en días pasados, provocó la crecida inusual de ríos. En la parte chilena afectó el río Achá, que causó la destrucción de una parte de la capa asfáltica de la carretera que une Tambo Quemado (Bolivia) con Arica (Chile). A la altura del kilómetro 64 de esa ruta, al menos 650 camiones se encuentran frenados, a la espera de que las autoridades camineras de Chile habiliten una vía alternativa.

“Con la contingencia del clima no podemos estar exentos. Las riadas entre Putre y la ciudad de Arica ha generado la anegación de esta carretera, destruyendo la capa asfáltica y afectando al transporte de alto tonelaje que lleva carga hacia los puertos marítimos. Estamos a la espera de que se abran las vías para que podamos pasar. Diariamente, 650 unidades circulan por esta carretera que ahora están parados”, declaró ayer, el representante de la Cámara de Transportistas de El Alto, Gustavo Rivadeneira.

Por lo mismo, pidió a la Cancillería de Bolivia interceder para que se priorice esta ruta internacional. Rivadeneira solicitó también que las autoridades aduaneras puedan revisar los plazos de internación de mercadería para evitar multas por retrasos.

Temen que empeore

Si bien, a tempranas horas de ayer, los choferes aglutinados en la Asociación de Transportistas Internacionales (Asociatrin), esperaban que concluyan los trabajos de rehabilitación que realizaban los equipos de la empresa Mop-Vialidad, en los kilómetros 64 al 74 de la ruta internacional 11CH, en horas de la tarde, la situación cambió para peor.

Los choferes parados en el lugar observaron exasperados cómo el agua que semienterró a un camión y que más tarde había mermado, bajaba otra vez de los cerros, con intensidad, sin que pudieran hacer nada.

“Le comento que la situación sigue empeorando. Nuestros colegas nos avisan que por el lugar otra vez empezó a llover y el agua baja con mucha intensidad”, dijo a EL DEBER la vicepresidenta de Asociatrin, Noelia Fuentes.

No hay informe de pérdidas

El gerente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Javier Hinojosa, expresó su preocupación por las inusuales precipitaciones en el occidente. Aclaró que aún no se tiene cuantificado los daños económicos por esta paralización de las actividades comerciales.

“Tanto los camiones de subida como los de bajada, están detenidos y no están pudiendo recorrer su camino regular. Hay que esperar que mejore el clima. Pero aún no sabemos la cantidad de camiones, con qué carga ni de qué manera están afectados. Esto habrá que evaluar más adelante. Pero lo que sí va a afectar, es el vaciado en puerto porque los despachos que se tienen que hacer van a ser afectados y si hay camiones que bajan sin carga, no van a llevar para la fecha que estaban programados y recoger productos en puertos”, explicó.

Alerta roja

En Chile, las autoridades de la Oficina Nacional de Emergencia, declararon la alerta roja para la Región de Arica y Parinacota.

El presidente Sebastián Piñera envió al subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, a la zona donde evaluó los daños de las lluvias. Hasta ayer, se reportó más de 1.200 personas evacuadas y un desaparecido.

“Envío mi solidaridad a las familias afectadas por el desborde de ríos en la región de Arica y Parinacota. He pedido al subsecretario Ubilla viajar de inmediato a la zona afectada para coordinar ayuda a víctimas, diagnosticar daños y preparar plan de reparaciones y reconstrucción”, escribió Piñera en su cuenta twitter.

El director de la Oficina Nacional de Emergencia, Ricardo Toro, anunció que “el peak de la emergencia ya pasó”, se mantendrán las medidas de precaución como la alerta roja en Arica y Parinacota y alerta amarilla en la provincia de El Loa y la comuna de Antofagasta.

Cifras del tema

600

METROS DE CARRETERA

Han sido dañadas por la riada de un río en la vía hacia Arica, en el lado chileno.

1.200

EVACUADOS

Reportan las autoridades chilenas. Fueron afectados por las lluvias torrenciales.