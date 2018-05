Al BCB le preocupa la situación económica de Argentina

El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Pablo Ramos, manifestó que la situación económica de Argentina es una preocupación constante para Bolivia, ya que es el segundo socio comercial más importante para el país. Sin embargo, dijo que ante esa situación complicada, Bolivia mantiene su estabilidad económica.

“Nos preocupa Argentina porque es nuestro segundo socio comercial luego de Brasil. Con ellos tenemos más del 30% de nuestro comercio exterior y siendo países con los cuales tenemos relaciones tan importantes, lo que allí repercuta tiene que preocuparnos siempre”, indicó la autoridad monetaria.

En los últimos días, el país vecino está negociando un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para afrontar la crisis por la depreciación del peso argentino. Se prevé que el primer efecto en Bolivia sea la reducción de las remesas que envían los connacionales.

“El caso de Argentina es patético y se lo está viendo. Pese a los desajustes en Argentina, además de EEUU, nuestra economía no está sobrevaluada, no estamos desalineados, tenemos un tipo de cambio real, con cierta ventaja. Por lo tanto, no tenemos necesidad de devaluar”, tranquilizó Ramos.

Para el economista Armando Soliz, la importancia comercial con el vecino país es importante, pero no determinante para la economía de Bolivia.

Venta de gas

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Política Internacional, la diputada Valeria Silva, aseguró que la crisis económica que sufre Argentina actualmente no afectará a la venta de gas de Bolivia al vecino país, porque existen contratos que se deben cumplir.



“Los contratos bilaterales son de cumplimiento obligatorio, cada contrato bilateral por ejemplo, en este caso entre Bolivia y Argentina, tiene sus propias garantías; al no cumplir alguna de las partes, obviamente las garantías se ejecutan”, manifestó.

En ese marco, señaló que a pesar de que Argentina está atravesando una dura crisis económica, el país vecino viene cumpliendo con sus compromisos con Bolivia. /MAM

En detalle

América del Sur

El BCB recordó que desde 2015 Bolivia tiene la tasa más alta de crecimiento en América del Sur y que su estabilidad cambiaria es determinante.



Promedio mundial

En 2017, el crecimiento llegó al 4,2%; es decir, por encima del promedio mundial, que fue del 3,8%.



Mercado interno

Para el BCB, la economía logró desenvolverse por el impulso proveniente del mercado interno.