Advierten que la deuda externa está más alta que las RIN

La deuda externa superó en $us 734,7 millones a las Reservas Internacionales Netas (RIN), según los datos del Banco Central de Bolivia (BCB), al 31 de agosto de este año. La entidad monetaria apuntó que la deuda externa pública de mediano y largo plazo alcanzó los $us 9.814 millones y en porcentaje del PIB representó el 23,7%. En tanto, las RIN, hasta esa misma fecha, llegaron a los $us 9.080 millones, según la información estadística semanal oficial.

“En porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), representó el 23,7%, muy por debajo del límite internacional del 50% definido por la Corporación Andina de Naciones”, dijo el Departamento de Deuda Externa del BCB.

Según el asesor de la Gobernación de Santa Cruz, José Luis Parada, el déficit fiscal de hace cinco años se está cubriendo con deuda pública, los fondos de pensiones “y, lo que es preocupante, la caída de las RIN, por el déficit comercial de cuatro años”. “El Gobierno no tiene un plan serio de austeridad destinado a equilibrar el presupuesto de gastos excesivos en el sector público. El presidente, conociendo el déficit fiscal, en un momento de sinceridad dijo que subirán un poquito las tarifas para no afectar al Tesoro y esa es la realidad de las finanzas públicas en Bolivia”, criticó.

Por su parte, René Martínez, analista de la Fundación Jubileo, recordó que el endeudamiento público ha subido mucho en los últimos años, luego de 2007, cuando se concretó la condonación de la deuda boliviana.

“De ahí en adelante, siempre estuvo por debajo de las RIN. Pero ahora, en 2018, con tanto que subió la deuda, lamentablemente ya está por encima de las reservas. Es un problema complicado en el mediano plazo, porque pagamos la deuda con divisas”, manifestó.

Prudente y necesario

El ministro de Economía, Mario Guillén, justificó las medidas tomadas por el Órgano Ejecutivo respecto al endeudamiento.

“Tenemos un déficit de infraestructura en el país. Necesitamos que se achique, o esperamos ahorrar para financiar ese déficit o nos endeudamos. Decidimos generar infraestructura que nos dará un retorno a largo plazo para dar mejores condiciones a la población”, dijo.

Sobre las reservas, explicó que con el nivel que se tiene alcanza para 11 meses de importación y que la baja se debe a los déficits comerciales altos y de un precio bajo del gas natural.