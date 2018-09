Advierten de mayores retrasos en carga boliviana en puerto Arica

Después de largos días de haber resistido hasta más de una semana de retrasos en la carga y descarga de mercadería en la Terminal Puerto de Arica (TPA), en Chile, que cobró miles de dólares en pérdidas y de haber llegado a casi una normalidad hasta ayer miércoles, nuevamente los transportistas pueden verse perjudicados en las próximas horas, por supuestas condiciones climáticas y por las fiestas patrias del país vecino.

“En una reunión de programación de faenas, la TPA nos anunció que, hasta el 17 de septiembre, el puerto no iba a recibir naves. Como ASP-B (Administración de Servicios Portuarios de Bolivia) solicitamos saber los motivos, pero no nos dieron respuesta. Esto va a perjudicar el comercio. Nos parece muy largo esperar hasta el 17. Además, están de por medio las fiestas patrias, que nos van a perjudicar el despacho normal de carga. Recién se estaría normalizando la carga desde el 20”, advirtió Pedro Saire, reemplazante del administrador de la ASP-B en Arica.

Según el parte de ‘Condiciones de Puerto’ que se emite desde el 8 de septiembre, la Capitanía del Puerto de Arica estableció el cierre de los ingresos de naves a la TPA, “por condiciones climatológicas y aviso de marejadas”.

No obstante, la ASP-B señala que aunque puede ser por efectos climáticos, “nos preocupa que sea por el sistema operativo, que aún no funciona y que nos provocó grandes retrasos las semanas anteriores”.

El gerente general de Empresa Portuaria Arica (EPA), Iván Silva Focacci, explicó que la situación registrada hace algunos días en el terminal regional fue producto de los reiterados cierres de puerto dispuestos por la Autoridad Marítima “por marejadas, a lo que se sumó el cambio al sistema TOS-N4 y a la alta demanda de solicitudes de despacho de carga boliviana”.

Atención previa planificación

Mientras tanto, molestos y sin dinero, los transportistas bolivianos siguen yendo y viniendo de los garajes a las oficinas de la TPA, esperando haber sido planificados para volver al país, con carga de importación. Cinco naves que debían descargar, entre otras cosas, fierros y contenedores.

Normalmente, unos 500 camiones bolivianos llegan diariamente a ese recinto portuario.

“Eso de que se niveló el flujo de carga es una gran mentira. Seguimos en problemas, tanto para cargar como para descargar. Hay un gran problema en la carga de exportación hacia Colombia y Ecuador”, protestó Johnny Ulunque.

Por su parte, Eriberto Phillco lamentó la espera desde las 14:00 hasta las 23:00, sin resultados.

Deudas

La TPA comunicó que la deuda del Gobierno boliviano, por costos de servicios en el puerto, llega a $us 1,5 millones. Sin embargo, la ASP-B ha notificado que no tiene ninguna deuda atrasada con la empresa portuaria chilena, recordando que el incremento que impuso la empresa hace dos años nunca fue consensuado, por lo que el aumento no es reconocido por Bolivia.

“Nos dijeron que debíamos, pero eso es equivocado. Estamos al día con nuestros pagos, de acuerdo al tarifario establecido con la Empresa Portuaria de Arica, aclaró Saire.

TRANSPORTISTAS AFECTADOS

Gregorio Álvarez

“El problema fue el cambio del sistema en el registro dentro del puerto. Querían modernizar su sistema, eliminaron el anterior y no funcionó. No pudieron ubicar los contenedores. Tres días después, tuvieron que hacerlo manualmente y buscar contenedor por contenedor”

Pedro Balderrama

“Nos quedábamos de tres a cinco días, pero ahora de 10 a 12 días. Para aminorar gastos traemos cocinas y comemos en grupos. Cocinamos en los camiones. Para planificar la carga tenemos que descargar primero todo. Recién hacen turnos y se espera otros cinco días”.

Yuri Cadima

“Estamos más de seis días sin poder cargar. Traemos carga de exportación y esperamos para el carguío. Pero no sale la planificación. Estamos molestos por esto, el gasto de garaje y de consumo de cada persona sube a casi $us 50 diarios, El costo de vida acá es más caro”.