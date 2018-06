Aduana inició segunda subasta electrónica 2018 por noventa días

La Aduana Nacional de Bolivia (ANB) dio inicio ayer a la segunda subasta electrónica, donde ofertará un total de 2.627 lotes de mercancía (electrodomésticos, autos, motos y un tractor), que fueron decomisados, por un lapso de 90 días, es decir, entre el 25 de junio y el 22 de septiembre para que los ofertantes hagan conocer su interés.

“Entre las principales características, la subasta durará 90 días calendario y se ofertarán 2.627 lotes. Hay que considerar que la mercancía no tiene un precio base, está exenta de tributos aduaneros, gastos de almacenaje y logística. Pueden participar personas naturales o jurídicas, que deben estar registradas en el portal de la Aduana”, explicó ayer la presidenta de la entidad aduanera, Marlene Ardaya.

Dijo que en la página oficial de la Aduana (www.aduana.gob.bo) se encuentran los remates y las subastas, donde el interesado se debe registrar. Si han pujado anteriormente, se tiene registrada a la persona.

Ardaya enfatizó que el ofertante tendrá que dejar primero un depósito de garantía de propuesta por Bs 500 ante cualquier agencia del Banco Unión, bajo el concepto de pago en el formulario 300, que habilita al postor a participar en todos los lotes que se subastan a escala nacional, cuyo monto será devuelto transcurridos los 90 días.

La variante de esta segunda subasta es que por primera vez se ofrecerán dos vehículos, un tractor, dos motos, todos modelos 2017 y otras mercancías.

Control de lavado de dinero

La Aduana tiene claro que los procedimientos estarán controlados para evitar que en estas subastas públicas se realice algún lavado de dinero.

“Hay niveles (informativos) donde podemos ingresar para determinar quién es la persona que se está adjudicando algunas mercancías. Hemos estudiado perfiles y no puede ser una persona que constantemente esté sacando porque la pregunta es ¿de dónde se financia? No se olviden que muchas veces resalta el tema de lavado de dinero”, consideró la autoridad.

No saben nada



Consultada sobre la subasta de la Aduana, la secretaria general de la Confederación de Gremiales de Bolivia, Mercedes Quisberth, dijo desconocer la convocatoria a subasta y lamentó la poca transparencia.



“Deberían ser más transparentes y llamar a todas las instituciones, especialmente a los dirigentes a escala nacional. Las anteriores subastas que hubo, la gente decía que estaban rematando cosas inservibles, que no valían la pena. Ahora no sabemos el tipo de subasta se están haciendo. Averiguaremos”, señaló Quisberth.