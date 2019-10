Aduana duplica personal y refuerza patrullajes para evitar contrabando

Cuenta regresiva. Ingresando al último trimestre del año, la internación de mercancía de contrabando se acentúa y un claro ejemplo fue la refriega entre militares y contrabandistas de vehículos, en la frontera con Chile, dejando un saldo de 25 vehículos incinerados que pretendían ingresar ilegalmente al país. Es por eso que la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) y las Fuerzas Armadas (FFAA) reforzaron la presencia de personal y los patrullajes en las rutas de ingreso desde Argentina, que es otro punto de ingreso masivo de mercadería por el tipo de cambio de la moneda que rige en el vecino país.

Así, Willan Castillo, gerente regional de la ANB, informó de que están redoblando el personal de siete a 15 funcionarios en el puesto estratégico Abapó, toda vez que funciona como un embudo para los productos que ingresan desde Argentina hacia Santa Cruz. Además, indicó que se está aumentando la presencia militar de siete a 17 uniformados, siendo 10 efectivos de reacción inmediata, lo que permitirá hacer patrullajes en caminos alternativos a la vía principal. “Ya estamos decomisando bebidas alcohólicas, debido a que nos acercamos a fin de año y es una época estacional con este tipo de productos, por lo que vamos a intensificar los controles”, dijo.

Decomisan ropa y productos

Castillo también afirmó que se retuvieron tres camiones con ropa usada y productos de consumo masivo de contrabando, ambos con un peso de 69 toneladas y valuados en $us 240.000.

Es así que se interceptó un camión proveniente de Chile con 24 toneladas de ropa usada que tienen un valor de $us 56.000. Asimismo, detuvieron dos camiones que venían de Argentina, que burlaron el control Abapó, ingresando por rutas clandestinas, sin embargo, fueron retenidos en Pailón. Los motorizados transportaban vino, sidra, cerveza, whisky, bebidas energizantes, jugos, semillas de girasol, yerba mate, insecticidas, entre otros, que no contaban con el registro sanitario. Toda la mercadería tiene un peso de 45 toneladas, con un valor superior a $us 184.000.

Los vitivinícolas, asfixiados

Con el apoyo de las FFAA, los empresarios vitivinícolas de Tarija aguardan que la lucha contra el contrabando sea más efectiva en los puntos fronterizos con Argentina, por donde ingresan vinos y otras bebidas alcohólicas comercializadas a bajos precios.

El gerente general de la Asociación Nacional de Industriales Vitivinícolas (ANIV), Ricardo Ortuño, sostuvo que este sector está golpeado por el contrabando proveniente de Argentina, debido a la devaluación de su moneda que permite el masivo ingreso de vinos.

ANIV estima una pérdida impositiva de $us 55 millones anuales a escala nacional que no ingresan al fisco por el contrabando de vinos y de otras bebidas alcohólicas.

El comandante de las FFAA, Williams Kaliman, anunció que con el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando instalarán más puntos de control y patrullaje en los pasos fronterizos con Argentina, Yacuiba-Salvador Mazza y Villazón-La Quiaca.