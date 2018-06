Aduana: dragas chinas son importadas por vía normal

La Aduana Nacional informó que las dragas chinas para la explotación aurífera ingresan al país como importaciones normales en el sector de maquinarias, y que no hubo ninguna denuncia al respecto.

Consultada sobre cómo ingresan al país toneladas de piezas de fierro que luego sirven para armar dragas para la explotación aurífera sobre los ríos de la Amazonia boliviana, la presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya afirmó que “la maquinaria pesada ingresa al país como importación normal (...). Sobre lo que usted se refiere nunca hemos tenido una denuncia formal sobre ese tema".

Sin embargo, dijo que esas importaciones están siendo coordinadas con el Servicio Nacional de Registro y Comercialización de Minera-

les y Metales (Senarecom) y el Ministerio de Minería, lo que permite agilizar las operaciones.

La presencia de gigantes dragas chinas y colombianas en la explotación del oro en los ríos Kaka y Beni del departamento de La Paz ha generado indignación en los municipios de Teoponte y Guanay, además del anuncio de peticiones de informe oral ante el Senado por parte de la oposición. Al respecto, el ministro de Minería, César Navarro señaló que el Gobierno está en fase de saneamiento, y que a la fecha se revirtieron a escala nacional 400 áreas.

“Ya hemos hecho varias verificaciones, hay detenidos, hay denuncias. Y parte de este proceso es que hemos revertido cerca de 400 áreas en todo el país (...). Estamos trabajando concesiones otorgadas en décadas y de hecho hemos saneado, estamos respetando los derechos preconstituida de los actores mineros”, expresó Navarro. Además, dijo que aquellas cuadrículas que no cuenten con la titularidad del derecho minero serán revertidas (...). No obstante, no precisó qué sucederá con aquellos casos en los que las cooperativas mineras que cuentan con la titularidad del derecho minero terminan entregando a los capitales extranjeros sus áreas de explotación minera, tal como sucede en Teoponte, Guanay y Mariví.

De acuerdo con el especialista y asesor jurídico en temas mineros, Ramiro Paredes, se tiene conocimiento que entre tres a cuatro cooperativas mineras tienen contrato con empresas chinas, aunque se esforzó en aclarar que se trata de ‘servicios’ y no de sociedad.