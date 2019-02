El dirigente de la Federación Sindical Única de Campesinos de Beni, Moisés Ayala, pretende favorecer de manera ilegal con 35.000 hectáreas de tierras fiscales a una colonia menonita Río Negro, acusó el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico.

La autoridad denunció el hecho en respuesta al pedido del dirigente Ayala, que la pasada semana, exigió al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras la destitución de la directora departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Gimena del Carmen Borges.

"Hay un problema de interés individual. Lo que pasa que el señor Moisés Ayala, ejecutivo de campesinos de Beni está aliado con una colonia menonita que se ha apropiado de 25.000 hectáreas de tierra ilegalmente, hay una colonia menonita que está desde hace varios años asentada en Rio Negro y ocupa ilegalmente 25.000 hectáreas", declaró la autoridad.

Añadió que el dirigente, además, pretende que "se favorezca a la comunidad menonita con 10.000 hectáreas de tierra más de forma ilegal", es decir 35 mil hectáreas de tierras en un área fiscal.

Ayala pidió en pasados días la renuncia inmediata o destitución (de la directora) (...). No podemos tener a una directora departamental que discrimine a funcionarios y mucho menos a organizaciones sociales, sostuvo. La solicitud fue respaldada por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia.

Sin embargo, el titular del ministerio sostuvo que hace 10 años se realizó el saneamiento y se declaró tierras fiscales, por lo que existe una apropiación ilegal de la colonia menonita que se asentó en esa área.

Detalló que algunos menonitas que viven en Santa Cruz incluso fueron a cultivar las tierras a Río Negro en el Beni, cuando indagaron sobre quién les autorizó realizar los cultivos, estos ciudadanos dijeron 'nos han vendido", lo que es -dijo- "sospechoso".

Insistió que el dirigente Ayala intenta que dicha colonia de Río Negro se apropie de esas miles de hectáreas, exactamente 35.000 ha en área fiscal. "Estamos en proceso penal en contra de los menonitas que han intentado apropiarse de forma ilegal".

No descartó que las acciones legales también se amplíen en contra del dirigente campesino, decisión que está pendiente de análisis; aunque no precisó si después de tantos años de apropiación ilegal el Gobierno no recurrirá a la fuerza pública para el desalojo de los menonitas.

A pesar de haberse declarado tierras fiscales el año 2005 a una superficie mayor a las 38 mil hectáreas en la provincia Cercado del departamento de Beni y de haber una sentencia del Tribunal Agroambiental de 2013, las autoridades del Ministerio no han ejecutado las órdenes de desalojo. No lo hizo Cocarico y tampoco la exministra, Nemesia Achacollo.

La Sala Primera del Tribunal Agroambiental declaró en julio de 2015, improbada la demanda contenciosa administrativa interpuesta por David Wieler Peters en representación de la "Comunidad Campesina Río Negro", y por tanto ratificó la vigencia de la resolución administrativa 1076/2009 emitida dentro del procedimiento especial de identificación de tierras fiscales de Cercado, dictada por el INRA para los cantones San Pedro y San Javier, sección primera, provincia Cercado del departamento de Beni.