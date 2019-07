Acuerdan fortalecer la oferta profesional para el sector industrial

Dibujan un nuevo mapa orientado en la formación y empleabilidad de los jóvenes bolivianos que perfilan insertarse en el mercado industrial. En base a una alianza entre la Cooperación Suiza y Nestlé Bolivia, la Fundación para la Formación y Capacitación Laboral -Infocal- fortalecerá las carreras de mecánica electrónica y electromecánica de su oferta académica para impartir los conocimientos que demandan las empresas del sector mencionado.

Este acuerdo, en la que se invertirán $us 120.000, durará tres años y se enmarca en la ‘Iniciativa Alianza con el Sector Privado’ (Engagement with the Private Sector – EPS) de Suiza y en la ‘Iniciativa por los Jóvenes’ en la que trabaja Nestlé en el país. Además, incluirá un programa de practicantes para servir a la industria que estará a cargo de Nestlé.

Dentro de las proyecciones que manejan las partes que intervienen en esta iniciativa está la de formar a 720 jóvenes (entre 18 y 34 años) en áreas técnicas y se espera extender el modelo para que otras instituciones se sumen, ya sea del ámbito público o privado, así como la parte educativa como es el caso de Infocal.

Uno de los horizontes de este acuerdo será la incorporación de practicantes en la fábrica de galletas Mabel’s (que es parte del negocio de Nestlé) a fin de generar estándares empresariales y reducir brechas que el personal técnico del sector industrial mantiene en las competencias requeridas para una mayor productividad.

Protagonistas de la firma

“Impulsar alianzas con el sector privado suizo (Nestlé) y un ente estatal de Suiza permite incrementar los efectos e impactos de nuestro apoyo a la población pobre y vulnerable. Es una muestra de que las empresas privadas están dispuestas a comprometer sus esfuerzos para contribuir activamente en la formación de jóvenes y al desarrollo de Bolivia”, señaló el embajador suizo, Roger Denzer.

Por su parte, el gerente de Nes-tlé en Bolivia, François Marchand, manifestó que esperan tener los primeros resultados de este proyecto en marcha al finalizar el año y que pueda replicarse. Agregó que buscan orientar la oferta educativa hacia la demanda empresarial y generar condiciones favorables para la inserción laboral de jóvenes y adultos.