ABT denuncia en la Fiscalía a ocho exfuncionarios por anomalías

En un giro de 180 grados. La Autoridad de Bosques y Tierra (ABT), formalizó una denuncia en el Ministerio Público contra ocho exfuncionarios de la entidad reguladora a los que se los sindica de siete supuestos delitos cometidos cometidos durante sus funciones públicas.

El caso FIS-SCZ 1903104 ingresado al Sistema Integrado de Registro Judicial el 20 de febrero de 2019 y tipificado como incumplimiento de deberes y de materia penal, a la que tuvo acceso EL DEBER, detalla como denunciante a Cliver Rocha, actual director de la ABT en el que hace foco en ocho exfuncionarios que ocuparon distintos cargos.

Según el documento, Rocha detalló cómo los distintos actos irregulares en la Unidad Operativa de Bosques y Tierra de San Ignacio de Velasco (UOBT-SIV), que estaba a cargo de N.R.S.C, generó la aprobación indiscriminada de los Planes de Desmonte igual o menores a 20 hectáreas (PDM-20). Estas irregularidades según el informe contó con el apoyo de la exfuncionaria de la ABT y agente auxiliar M.L.P.M, que habría sido la encargada de falsificar los datos de los Certificados Forestales de Origen (CFO).

Rocha hace notar que para dar curso a los CFO, el profesional de apoyo técnico de la UBT-SIV, al momento de emitir el informe técnico legal, F.M.V, no hizo ninguna observación y que junto a la abogada de la ABT, G.A.M.R, otorgaron legalidad a dichas autorizaciones.

Estos actos irregulares fueron denunciados y según la causa, los funcionarios que iban a realizar algún tipo de investigación a San Ignacio de Velasco no fueron autorizados por S.S.R, asesora de la Dirección Ejecutiva, que en reiteradas oportunidades los hizo volver cuando estaban a mitad del camino.

Según la declaración de Rocha esta situación irregular no fue atendidas por R.K.P, exdirector nacional de la ABT, que no habría tomado en cuenta la solicitud de retiro o de rotación de N.R.S.C., mientras que M.D.A.S, autoridad competente Sumariante Nacional de la ABT, no habría realizado los debidos procesos internos de los funcionarios observados, lo mismo que M.R.V, que fue jefe nacional de Fiscalización y Control en 2016, 2017 y 2018.

Se buscó, vía teléfono, al exdirector nacional de la ABT, pero no atendió al llamado.

Por lo antes expuesto, desde la ABT solicitaron a Iván Ortiz, fiscal de la Unidad Anticorrupción, sancionar a los exfuncionarios por la supuesta comisión de los delitos de uso indebido de influencia, beneficio en razón al cargo, resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes, falsedad material, falsedad ideológica y conducta antieconómica.

Las notificaciones

Consultado sobre la denuncia, Ortiz indicó que por un tema formal de las denuncias el 20 de mayo solo se presentaron dos de los acusados para dar su declaración informativa, por lo que pidió a los querellantes realizar adecuadamente las notificaciones.

“Hubo algunos problemas en este aspecto, por lo que sugerí que de forma inmediata lo solucionen para determinar una nueva fecha para que se cumpla con lo indicado”, dijo Ortiz.

Más sobre el tema:

ABT emite resolución para reducir importación de productos forestales

Tras denuncias, la ABT busca potenciar a los agentes auxiliares

La ABT realizará una auditoría a permisos de los últimos tres años