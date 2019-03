Luego de una audiencia cautelar que se inicio a las 14:45 y se extendió hasta casi las 22:00 de este sábado, el juez octavo de instrucción en lo penal, Álex Antezana, determinó enviar a la cárcel de Palmasola a Xavier Grigotá Vázquez Masa, actual gerente de Economía y Finanzas; Hubert Alcides Gil Antelo, ex director de Marketing; Jesús Humberto Justiniano, ex mensajero de presidencia; y Richard William Áñez Chávez, ex encargado de ventas y demandas, quienes habían sido detenidos un día antes por el supuesto robo de $us 7,7 millones a la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz (Cotas).

Para justificar su decisión, el juez indicó que los detenidos de haber sido beneficiados con medidas sustitutivas, podían haber obstaculizado las investigaciones del Ministerio Público. En tanto, otros no contaban con las garantías suficientes.

Los detenidos son imputados por estafa agravada, falsificación de documento privado y uso de instrumento falsificado.

Antezana consideró que las pruebas presentadas por la Fiscalía revelan indicios de que los cuatro imputados están implicados en el primer delito del que son acusados. Los otros dos delitos, los desestimó.

Luego de dictar resolución, el juez también señaló que las partes implicadas que no se encuentren de acuerdo con la medida impuesta tienen un término de 72 horas para interponer un recurso de apelación.

Los abogados de los procesados alegaron en primera instancia la falta de jurisdicción del juzgado y luego errores en el procedimiento de aprehensión para lograr la libertad de sus defendidos.

Por su parte, la Fiscalía explicó detalladamente cómo tres de los imputados (Gil, Justiniano y Áñez) realizaban pedidos ficticios de artefactos eléctricos a los proveedores de Cotas. Entretanto, el otro detenido (Vázquez) omitió los controles respectivos que propiciaron los hechos.

Los imputados no solo habrían realizado pedidos de televisores y computadoras, que son artefactos que utilizan los servicios de TV Cable e Internet de la cooperativa, sino otros como lavadoras y planchas, los cuales no eran ofertados por el plan Cotas en Cuotas.

Por su parte, los imputados al momento de tener la palabra, se declararon inocentes e indicaron que no ocupaban cargos jerárquicos en la cooperativa y que están dispuestos someterse a proceso respectivo.

Investigación objetiva

Según Édgar Castro Soliz, abogado de Cotas, la cooperativa presentó la respectiva fundamentación de los elementos que el Ministerio Público encontró y se hizo una investigación objetiva que es justa hasta que no se pueda demostrar lo contrario dentro de la investigación.

La determinación del juez Antezana se apoya en la norma que establece que, para aplicarse la detención preventiva deben encontrarse una probabilidad de la autoría y que la investigación está en una fase donde no se exige la existencia de pruebas plenas, pero sí existen los indicios y elementos que establezcan esa probabilidad. “La prueba plena se debe producir y judicializar en la etapa pertinente”, sostuvo.

Amplían imputación

La imputación por el robo de $us 7,7 millones a Cotas fue ampliada a Margoth H., Iván U. y otras personas, señaló en más de una ocasión el juez Antezana durante la audiencia cautelar.

Al ser consultado al respecto, el abogado de Cotas sostuvo que si la Fiscalía realiza una ampliación de la imputación es algo que está dentro de sus facultades.

Cabe recordar, que Margoth H. fue detenida el viernes luego de ser trasladada desde las oficinas administrativas de Cotas a las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), para que preste sus declaraciones como parte de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público.

La detenida no fue parte de la audiencia realizada ayer, porque se encuentra internada en una clínica luego de sufrir una descompensación en su salud.

De acuerdo con lo que establece la ley, tendría que ser cautelada hoy o el lunes.

‘Cacería de brujas’

De acuerdo con Mary Peredo, abogada de Xavier Vázquez (uno de los procesados), el afán del Ministerio Público por tratar de llevar adelante la investigación de los hechos denunciados en Cotas han convertido el caso en una ‘cacería de brujas’, puesto que notó irregularidades que no corresponden a la detención de su defendido. “Entendemos que hay un error escandaloso y el Ministerio Público no lo ha corregido. No queremos creer que esto es un tema político. Fue él quien denunció el hecho ante el consejo de administración”, sostuvo la jurista, a tiempo de exponer los documentos en los que apoyó su afirmación, los cuales se muestran firmados por Iván U., el presidente de la coperativa que pidió licencia indefinida.

Peredo agregó que Xavier Vázquez asistió voluntariamente para declarar como testigo de cargo acompañado de los abogados de Cotas y terminó siendo aprehendido por un fiscal sin haber fundamento alguno. “Ya hemos apelado. No han demostrado la autoría ni la participación (de los detenidos). Esto fue muy confuso y como es un caso mediático se ha dado esta detención preventiva. La resolución del juez es extralimitada”, expresó Darly Franco, abogada.

Dénver Pedraza, abogado defensor de Gil y de Justiniano, también realizó el recurso de apelación para revocar la resolución del juez, ya que aseguró que demostraron que no hubo obstaculización. “No intentaron salir del país, ni fugarse. Siempre estuvieron presentes y dispuestos a colaborar”, subrayó.