17 ministerios ejecutaron menos del 30% de su presupuesto hasta abril

De los 20 ministerios con que cuenta el gabinete del presidente Juan Evo Morales, 17 de ellos alcanzaron hasta abril de este año menos del 30% de ejecución de sus presupuestos consignados en el Presupuesto General del Estado (PGE 2018), aprobado por la Asamblea Legislativa.

Aunque este año, esta ejecución representó un 4,1% más que el mismo periodo del año pasado, opositores y oficialistas, criticaron la baja ejecución y coincidieron que para la programación del PGE 2019 los ministerios que no alcanzaron una ejecución cercana al 100%, deberían reducir sus presupuestos.

De acuerdo a los datos publicados por el Sistema de Gestión Pública (Sigep) del Ministerio de Economía, los ministerios de Educación (12,5%), Presidencia y Autonomías (12,7%) e Hidrocarburos (12,9%), fueron las carteras de Estado que menos ejecutaron en este periodo.

En cambio, el Ministerio de Comunicación llegó a 38,3%, el de Deportes a 35% y el de Obras Públicas a 31,7%, las cifras más altas de este sector.

No es gastar por gastar

El ministro de Hidrocarburos, Alberto Sánchez, explicó que desde la reingeniería en su sector hay una visión distinta en el tema de ejecución presupuestaria. En ese sentido, expresó que ellos miden resultados, por lo que tener mayor ejecución no siempre significa que sea positivo.

“Positivo es cuando alcanzamos las metas planificadas con el menor gasto posible, lo que se llama gestión de eficiencia. Para hacer los gastos e inversiones en el sector, analizamos la coyuntura, no es gastar por gastar, tratamos de alcanzar lo planificado con la menor ejecución. Se debería cambiar la visión de análisis y querer medir resultados solo por ejecución, sino más bien de medir por resultados alcanzados. De acuerdo a lo que programamos esta gestión estaremos superando el 80% de ejecución”, manifestó Sánchez.

Añadió que la ejecución presupuestaria en el periodo que se le mostró, se encuentra dentro los niveles programados para la presente gestión.



Otros ministros no dieron una explicación al respecto. No obstante, criticaron el desfase de las cifras que se publicaron en la página electrónica del Sigep con datos hasta abril, cuando ya cuentan con datos hasta junio.



La Fundación Jubileo ya había criticado el año pasado que las cifras de las ejecuciones presupuestarias que se publican estén desfasadas, “situación que complicaba el análisis de la información”.

Sin sorpresas

El asesor de la Gobernación de Santa Cruz, José Luis Parada, indicó, respecto a las ejecuciones ministeriales de sus presupuestos, que no se prevé “nada extraordinario ni innovador” en los próximos meses, como para pensar que las instituciones estatales vayan a poder incrementar notablemente sus cuentas y su producción

“Es el mismo comportamiento que se da al menos desde la gestión 2015. Esto afecta a las instituciones públicas y a todo el sector estatal. Hay menos circulante en la economía”, señaló.

Tema político



Por su parte, el senador de Unidad Demócrata (UD) Óscar Ortiz considera baja la ejecución presupuestaria de los ministerios del Estado y dijo que eso reflejaba el escudo de la gestión gubernamental, producto de la politización del Órgano Ejecutivo donde cada ministro tiene una función política en un departamento.



“Y la búsqueda permanente de la reelección, como principio y fin de la acción gubernamental, marca el descuido de lo que debieran hacer desde el Ejecutivo, que es administrar el país, mediante la ejecución de PGE para promover el desarrollo y prestar los servicios públicos básicos para el bienestar de la población”, lamentó.

Menos presupuesto



Entretanto, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Víctor Borda calificó de “preocupante” que algunos ministerios se encuentren en un 20% de ejecución presupuestaria en

el periodo de enero a abril, lo que hace presumir que tienen excesivos recursos que no pueden gastar.



“Entonces, habría la necesidad que para el 2019 se revise efectivamente esta ejecución y si realmente los ministerios que no ejecutaron su presupuesto por lo menos en un 95%, se reduzcan sus recursos. Dan a entender que ellos no tienen la suficiente capacidad para ejecutar”, expresó.



En esa misma línea, propuso que también ese plan se aplique con las universidades, las gobernaciones, las empresas estatales y entidades descentralizadas.



El Sigep también mostró la ejecución presupuestaria de las empresas públicas, que llegó a 16,9%, superando en 0,5% a la ejecución del año pasado (16,4%). En cuanto a las gobernaciones, fue del 18,9%; un 1,6%, más que el año pasado.

Más del presupuesto

Crecimiento

El PGE 2018 que se aprobó el año pasado, prevé un crecimiento del PIB del 4,7%, en base en un precio referencial del barril del petróleo de $us 45,5.



Total

El PGE 2018 aprobado en la Asamblea Legislativa contempla un monto agregado de Bs 284.436 millones y un consolidado de Bs 214.649 millones.



Inversión

El presupuesto de inversión pública alcanza a $us 7.285 millones e incluye a las empresas estatales.