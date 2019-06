Walmart México activa compras desde WhatsApp

Walmart México, matriz de Superama, informó el martes que los usuarios mexicanos pueden escribir vía WhatsApp al número de teléfono local 55-5134-0034 y hacer su pedido. El chat, administrado por Walmart México, acepta pedidos escritos o con fotos de los productos, reportó cnet.com

Walmart México no da detalles de los costos por pedido a través de WhatsApp, pero Reuters (que reportó el lanzamiento) dijo que una entrega dentro de los 90 minutos inmediatos cuesta $us 2,55 y $us 2,03 para entregas más tarde. Los pagos se pueden hacer en efectivo o con tarjeta de crédito, agregó la agencia.

"Esta nueva modalidad de compra en Superama es resultado de la compañía para atender cada vez mejor a nuestros clientes, a fin de que puedan comprar su súper vía WhatsApp de forma ágil y sin fricción", dijo en un comunicado Gabriela Buenrostro, subdirectora de comunicación corporativa de Walmart México.

Superama es una de las filiales de Walmart en México además de Aurrera y Sam's Club. Superama tiene 92 de las 2.459 tiendas de Walmart en México, según cifras de Reuters. México es el mercado más importante para Walmart fuera de Estados Unidos y la presencia de Walmart es considerada la más grande de una minorista en América Latina.