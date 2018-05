Víctor Boldrini: “No se puede imponer el prestigio y el valor, eso se tiene que ganar”

Referente. Víctor Boldrini empezó su recorrido diseñando un cartón donde se anunciaba el precio de oferta de una botella de damajuana -una garrafa de vidrio para vinos populares- junto a su compañero de estudios Leonardo Ficcardi, con quien fundó el estudio Boldrini & Ficcardi.

Hoy, 27 años después, su firma acomodó su sello creativo en más de 700 marcas de vino y otras bebidas gourmet de donde salieron más de 5.000 ideas de packaging con una característica premium.

Incluso tomó parte de la Bienal del Cartel Bolivia ‘BICeBé’, la cual promueve la formación en diseño y que impulsará a artistas a través de marcas como Huari.

Son 27 años de experiencia ‘vistiendo’ a marcas vitivinícolas, ¿a qué se enfrentan cuando aparece un nuevo trabajo?

Decodificamos signos que se ponen de manifiesto en el envase de un producto: etiqueta, botella, la cápsula, el papel. Cuando decodificamos esto asociamos elementos del lenguaje premium. Estos detalles diferencian la calidad de un producto del que no se necesita saber el precio, así la mente les atribuye un prestigio. Lo que promete el envase debe ser cierto, no se deben usar los códigos de manera engañosa.



Trabajaron con marcas bolivianas, ¿cuál es la valoración que hacen en este aspecto?

Están en crecimiento. Bolivia no tiene un mercado exclusivo y debe competir con productos de todo el mundo y para eso hay que tener las mismas herramientas. Además, si ves un producto atractivo lo vas a comprar sin importar el país de procedencia.



¿Cuáles son las tendencias del mercado que marcan el ritmo de esta competencia?

El que marca una tendencia es un líder, él es el que innova. Los que están atrás de él dicen “a la gente le gusta esto” y tratan de copiar esa referencia; detrás de esa copia, que es lo más fácil, hay una estrategia de desarrollo. Hay otros que se dejan guiar por las tendencias de Pinterest, esa es una fuente de la que beben quienes no marcan tendencias.



¿Cómo entender que su trabajo le otorga valor a las marcas?

Al igual que otros trabajos; por ejemplo, el de un médico que recomienda una medicina que, por sus conocimientos, sabe que será buena, pero si no siguen la pautas puede traer consecuencias. Nosotros debemos asegurarnos de ofrecer las ‘armas’ para que el cliente se sienta cómodo en el mercado. Ahora la gente se da cuenta de que el diseño es una herramienta potente de reconocimiento y que transmite atributos.



¿Con qué elementos se logra el diseño ideal de un producto?

Cada cosa tiene un valor a medida que se lo va ganando, no se puede imponer el prestigio y el valor, eso se tiene que ganar. Hay que ser constantes y entender lo que queremos transmitir, no poner solo lo que nos gusta.