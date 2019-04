Viajes de lujo con Emirates Airlines

Hablar de lujo y viajes, es hablar de Emirates Airlines. Todos hemos escuchado alguna vez de la aerolínea más importante del medio oriente y el mundo. Ganador por 14 años consecutivos del mejor sistema de entretenimiento a bordo, es toda una experiencia de comodidad y calidad en cualquiera los 270 aviones que conforman su flota que va y viene por más de 155 destinos en todo el mundo, siendo la flota de aviones más jovenes en servicio.

En Bolivia, está al alcance de nuestros viajeros gracias a acuerdos interlineales vía Santiago de Chile, Buenos Aires y Sao Paulo. Volar junto a ellos es tener beneficios, como el ‘Stop over free’ para hacer una pausa del viaje en Dubai y visitar este destino sin recargo adicional en el boleto. Las clases turista, ejecutiva y primera clase brindan servicios con mayor calidad y confort únicos de su tipo, ademas fueron ganadores como Best First Class in the World, lo cual hace que esta aerolínea sea el lujo sobre el cielo.

Sus oficinas se encuentran en la Avenida Las Ramblas #100, en el Edificio ITC Tower.