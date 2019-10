Un buen ambiente laboral inspira a empleados a dar un esfuerzo extra

¿Qué tipo de empresa prefiere?, ¿una que provee lo mínimo en términos de servicio y calidad, o una que ofrece lo contrario, y que además tiene una atención al cliente insuperable?

eguramente su respuesta será la que brinda el mejor servicio y experiencia.

Una buena forma para alcanzar ese objetivo es contar con trabajadores dispuestos a dar la ‘milla extra’, afirman los expertos. Y eso se consigue, generando un buen ambiente laboral. Así lo confirman los datos obtenidos por Great Place to Work (GPTW) durante la elaboración de la lista de ‘Los 25 mejores lugares de trabajo del mundo’.

Y es que, el 88% de los empleados de esas compañías está dispuesto a realizar un esfuerzo adicional para garantizar la sostenibilidad de las mismas. Ese porcentaje es considerablemente superior al 59% de los trabajadores de firmas globales que no figuran en la lista de la firma experta en clima laboral y que realizan una afirmación similar.

La predisposición de los funcionarios de las firmas mejor ranqueadas es destacable, más, en una época de desaceleración económica como la actual. “Estos últimos años han sido muy complejos para las empresas, han tenido que analizar muchas horas su estructura, optimizando sus recursos, potenciando la generación de ideas y cuidando sus gastos”, dijo Aldana Fernández de Córdova, country manager de GPTW Bolivia.

Sin embargo, según la experta, la consultora multinacional comparte con las empresas la idea de que, en momentos de crisis, es cuando un excelente lugar para trabajar contribuye a superar más rápido esa situación, porque se tiene a la gente comprometida y aportando para sostener o levantar la compañía.

Además, más allá del esfuerzo extra, la mayoría de los colaboradores de las empresas líderes (el 86%) tiene la intención de permanecer en la misma compañía mucho tiempo y valora contar con la cooperación de sus colegas.

Ser uno de los mejores lugares para trabajar en el mundo no es una tarea sencilla. “Lograr una cultura de confianza no es simple, especialmente cuando se tiene que crear consistencia a través de las fronteras. Para ello, los líderes tienen que generar confianza y sostenibilidad en sus organizaciones”, señaló Michael C. Bush, CEO de GPTW.

Compañías destacadas

Este año, Cisco, firma dedicada a la fabricación de equipos de telecomunicaciones, encabeza el ranking mundial de GPTW.

El gigante tecnológico, más que cualquier otra compañía en el mundo de hoy, muestra cómo una cultura de alta confianza es mejor en todos lados, destaca la compañía referente en clima laboral, a tiempo de señalar cómo la empresa ha unificado a su personal en torno a un sentido de servicio comunitario, bajo la dirección de Chuck Robbins, su CEO.

A Cisco la acompañan en el top cinco Hilton, Salesforce, DHL Express y Mars, Incorporated. En ese grupo de organizaciones destaca DHL, que gracias a su programa DHL Hearts, iniciativa que reconoce a los empleados por su trabajo caritativo fuera de sus trabajos y una estrategia comercial simple, respaldada por líderes, ha logrado crear una gran cultura global, indica la consultora.

El top diez lo completan SAP SE, EY, Stryker Corporation, SAS y Workday. En tanto, The Adecco Group, Roche, Mercado Libre, American Express, Adobe, AbbVie, Intuit, Inc, Admiral Group plc, Belcorp, Scotiabank, Atento, Natura, McDonald’s, Santander y AT&T/VRIO son las otras organizaciones multinacionales que conforman los 25 mejores lugares para trabajar del mundo.

Cada una de estas compañías, en todos los territorios donde operan, crean una experiencia laboral mayor al promedio regional para su personal. Sus líderes son calificados como creíbles, respetuosos y justos.

En el caso específico de América Latina, los empleados son los que otorgaron las calificaciones más altas, destacando que sus organizaciones proporcionan un entorno sicológicamente seguro y una comunicación fluida. El 83%de los trabajadores considera que su lugar de trabajo es emocionalmente saludable.

Con presencia en Bolivia

Dentro de las 25 multinacionales del mundo que conforman el ranking de la consultora multinacional, dos empresas tienen presencia en Bolivia: DHL y Belcorp. Ambas firmas lideraron el ranking local en 2018.

A decir de Daniel Sologuren, gerente de DHL Bolivia, ocupar el cuarto lugar en el ranking global es el mayor reconocimiento que se puede dar a todo el equipo humano que hace posible tener un clima organizacional tan beneficioso para su negocio.

“Los porcentajes nos hablan de la solidez de nuestras prácticas enfocadas a motivar a nuestra gente, las que generan un claro compromiso y conexión emocional con nuestro negocio”, dijo Sologuren.

Para mejorar aún más su ambiente laboral, de acuerdo con Sologuren, DHL en el último año se ha enfocado en el desarrollo de sus colaboradores y talento interno, con iniciativas de aprendizaje que permiten generar nuevas habilidades en estructuras planas como la suya. En la actualidad, la compañía también trabaja en un proceso de adaptación al cambio generacional, consiente que la Generación Millennial tiene otros intereses y expectativas del lugar de trabajo.

Por su parte, Belcorp actualizó su modelo de desarrollo, según Jorge Reyes, director general de Belcorp Bolivia. El modelo de la firma consiste en desafíos que motivan y retan a los colaboradores (planteados por estos); espacios continuos para dar y recibir ‘feedback’; y un plan de entrenamiento personalizado enfocado a fortalecer las habilidades para alcanzar los objetivos (para ello, se aliaron con LinkedIn Learning para brindar a sus trabajadores acceso a más de 13.000 cursos online).

Para el ejecutivo, ser reconocidos por la consultora multinacional confirma que la compañía va por buen camino, a la vez que es un reto para seguir innovando y aportando al crecimiento profesional y personal de sus colaboradores.

“Cuando los colaboradores se desafían constantemente, están comprometidos con un propósito, comparten valores y realizan un trabajo que logra un impacto positivo en la sociedad, generan un vínculo muy especial con la compañía y logran resultados extraordinarios”, sostuvo Reyes.