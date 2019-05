Trabajadores gastan casi la mitad de su doble aguinaldo en consumo

Los trabajadores destinan casi la mitad de su segundo aguinaldo al consumo (48%). Así lo reveló el estudio Destino del segundo aguinaldo de los trabajadores dependientes de Santa Cruz, realizado por el Observatorio de Investigación y Mercados de la Utepsa.

El trabajo, fruto de la encuesta a 600 personas, devela que el segundo aguinaldo se destina principalmente a la compra de alimentos (26%), compra de electrodomésticos (22%), ahorro (22%) y para el pago de deudas (20%). Un 10% de los encuestados indicó que todavía no hizo uso del beneficio (respuesta múltiple).

Cabe recordar, que el 20 de noviembre de 2013 el presidente Evo Morales promulgó el Decreto Supremo 1802 Esfuerzo por Bolivia, que instituyó el pago del doble aguinaldo cuando el crecimiento económico interanual (de junio a junio) del país supere el 4,5%.

Desde entonces se pagó en 2013, 2014, 2015 y 2018. El Gobierno siempre ha defendido la medida como un mecanismo que dinamiza el consumo interno. El año pasado, el Ministerio de Economía estimó que el pago del doble aguinaldo iba a ‘inyectar’ cerca de Bs 6.000 millones a la economía durante el último mes de la pasada gestión y en los primeros meses de 2019.

Ante esa premisa fue que la Utepsa hizo su estudio, en el que también preguntó sobre los beneficios del doble aguinaldo. El 37% de los encuestados indicó que ha mejorado la situación económica de la familia, un 18% dijo que sirvió para comprar o renovar productos que hacían falta en el hogar, un 14% destinó el dinero al pago de deudas y un 15% no respondió.

Además, consultó sobre el impacto que tiene el beneficio en la economía del país. Un 64% de los trabajadores considera que sí tuvo un efecto positivo. En cuanto al destino que los trabajadores le dan al primer aguinaldo, según el informe, el beneficio se utiliza principalmente para la compra de alimentos (38%), pagar deudas o créditos (27%), vestimenta (25%) y arreglos en la casa (18%).

Los resultados evidencian que las personas todavía tienen muchas necesidades básicas que cubrir, dijo Pedro Saavedra, encargado del Observatorio de Investigación y Mercados de la Utepsa.

Beneficia, pero complica

Desde 2015, los empresarios privados han señalado que el pago del beneficio en el contexto de desaceleración económica que está viviendo el país tiene efectos ‘devastadores’ para las micro, pequeñas y medianas empresas.

Consultado sobre los resultados del estudio realizado por Utepsa, Luis Fernando Barbery, titular de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), indicó que poner dinero en las manos de los consumidores tiene un efecto en la economía e impacta en el comercio. Además, una parte de esos recursos llega a las industrias.

No obstante, a decir de Barbery, el beneficio que obtienen las empresas del doble aguinaldo no justifica su pago, ni siquiera del pago del aguinaldo. “Los empresarios no pueden decir cumplo con ese beneficio y me voy a ver retribuido en mi balance”, dijo.

Lo que sí ha sido beneficioso para las empresas, según Barbery, es que el 15% del doble aguinaldo se haya destinado a la compra de productos hechos en Bolivia. Esa alternativa ha permitido dinamizar la economía de las micro y pequeñas, sobre todo las del sector manufacturero, que han concretado ventas no previstas.

Hasta el 29 de marzo, fecha límite para que las firmas abonen, 22.891 empresas pagaron, según el Ministerio de Trabajo.

Esa afirmación es reforzada por la Federación Departamental de la Micro y Pequeña Empresa (Fedemype) de Santa Cruz. Juan Carlos Vargas, presidente de la institución, señaló que las principales beneficiadas con el segundo aguinaldo son las unidades productivas de textiles, cueros y alimentos.

Vargas explicó que, desde enero hasta la fecha, han tenido un movimiento ‘interesante’, porque en otros años, los meses de marzo y abril son de ventas bajas.

Empero, Vargas sostuvo que solo el 15% de las pymes (al menos 1.500 compañías) se inscribieron como proveedores de la billetera móvil, siendo estas las que se han visto beneficiadas, ya que esas ventas contribuyeron a que cumplan con sus obligaciones. “El resto tuvo dificultades porque no hay un acompañamiento en su reactivación y ahí se dan cierres temporales de empresas”, dijo el dirigente.

Por su parte, Javier Vargas, gerente general de la Cámara de la Pequeña Industria y Artesanía (Cadepia) de Cochabamba, subrayó que las empresas que formaron parte de la billetera móvil vendieron sus stocks y están produciendo más, lo que también significa generar más empleos.

Teniendo en cuenta lo exitoso de la experiencia, la institución propuso que el incremento salarial se haga efectivo a través de la billetera móvil, ya que así se beneficiarían más empresas y se crearían más fuentes de trabajo.

Esto, además, según Vargas, impulsaría la formalización de negocios emergentes y fomentaría el uso de la tecnología en las compras; es decir, el ingreso al comercio electrónico de las pymes.

Entretanto, el expresidente de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) de Bolivia, Germán Canaviri, reconoció que la falta de costumbre de las personas en el uso de la billetera móvil en las ferias dificultó el trabajo y no permitió tener una experiencia óptima, tanto para compradores como para vendedores.

No obstante, Canaviri señaló que la práctica fue calificada como positiva por las firmas que estuvieron incluidas en esta iniciativa estatal.

El estudio de la Utepsa también les consultó a los trabajadores sobre los perjuicios que ocasiona el doble aguinaldo. Un 39% de los encuestados es consciente de que ocasiona despidos o cierre de empresas, un 22% indica que no hay ningún perjuicio, un 15% señala que genera aumento de precios y el 4% considera que se obliga a usar el 15% en productos nacionales como un perjuicio.

Retail y gastronomía, inquietos

Dos de los sectores que han registrado números positivos en los últimos años, que son el retail y el sector gastronómico, no se han visto beneficiados por el doble aguinaldo, según sus representantes.

De acuerdo con el presidente de la Asociación Boliviana de Supermercados (Asobsuper), Sergio Weise, en los últimos meses, los supermercados no han notado un beneficio de la medida estatal, sino al contrario, perciben que existe una mayor dificultad para colocar sus productos y no se advierten señales de mayor circulante.

Por su parte, Oswaldo Perrogón, gerente general de Patio Design, indicó que en la actualidad las empresas venden menos y tienen más gastos. En ese contexto, el segundo aguinaldo y el aumento salarial significan un incremento de los costos adicionales de mano de obra y eso complica al sector privado.

No obstante, el ejecutivo sostuvo que le creatividad es clave en tiempos de contracción. En el centro comercial han visto activarse las ventas durante los últimos meses gracias a las promociones y descuentos. Un ejemplo de ello es el último sorteo que llevarán a cabo, el cual regalará $us 10.000 en productos de las empresas que operan en el lifestyle center.

En tanto, Fernando Medina, nuevo presidente de la Cámara de Empresarios Gastronómicos de Santa Cruz, señaló que al parecer los consumidores gastaron sus excedentes durante el primer trimestre del año, ya que los reportes del sector muestran una caída en las ventas desde abril.

El empresario gastronómico además observó que el Gobierno nacional debería ejecutar medidas más creativas que incentiven el crecimiento de las organizaciones y del empleo.

Otro sector que no está registrando un impacto positivo por la medida, es el automotriz. El gerente de la Cámara Automotor Boliviana (CAB), Luis Orlando Encinas, manifestó que el efecto del doble aguinaldo no trajo una percepción de mejora a las importadoras, ya que considera que, al ser un pago diferido, el público se centra en otras prioridades o destinos para el beneficio.

Instituciones empresariales piden abrogar el beneficio por el bien de la economía nacional

Instituciones empresariales como la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) vienen manifestando desde hace varios años que la medida del doble aguinaldo es perjudicial para el país en su conjunto y los distintos sectores que lo integran, incluyendo al sector público . Además, perjudica la creación de empleo digno.

En ese sentido, el año pasado pidió la abrogación de la medida, ya que las utilidades del sector privado cayeron un 20% en forma acumulada en los últimos tres años.

La entidad señaló que el beneficio implica un alza del costo laboral de más de $us 660 millones para el sector privado y un aumento del costo por trabajador del 8,5%.

El pago del doble aguinaldo afecta además a las exportaciones bolivianas. La Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz (Cadex) sostiene que este hecho impacta en las ventas externas bolivianas y el PIB, de donde surge la controversia del beneficio en base a un crecimiento de casi el 4,5%, en términos macros, lo cual no garantiza un crecimiento a los sectores en particular.

Un ejemplo de ello es el sector de la industria, que en 2018 no llegó a ese índice, mientras que los sectores de minería, hidrocarburos y servicios básicos no pasaron del 4,5%, lo cual es un indicador de que el pago de dicho bono no es tan simple ni justo para sectores que no alcanzan ese nivel.

Otras instituciones aseguran que el beneficio incentiva a la informalidad laboral. Sostienen que actualmente 3,8 millones de trabajadores activos no tienen seguro médico (69% del total) y 4,5 millones no aportan para su jubilación (83% del total), por lo que la medida empeora esa situación y causa que más trabajadores se encuentren en vulnerabilidad social.

Por su parte, la Fundación Milenio indica que la PEA (poblacion económicamente activa) ocupada en Bolivia se encuentra por encima de los 5,4 millones de personas, de las cuales solo algo más de 1,5 millones mantiene una relación de dependencia; de ellos, 798.000 percibieron aguinaldo en 2017.

Ese número de trabajadores es el que tuvo una mayor probabilidad de percibir el doble aguinaldo.