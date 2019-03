Sector seguros repuntó un 11% en 2018

El sector asegurador boliviano registró un buen desempeño en 2018, por primera vez superó los $us 500 millones de producción directa neta de anulaciones, logrando un crecimiento del 11% con relación a la gestión pasada cuando alcanzó los $us 480 millones, luego de vivir una leve desaceleración en las gestiones 2016 y 2017.

Esto fue posible gracias al crecimiento de dos dígitos de los seguros de Personas (18%), seguidos por los seguros Generales (10%), a pesar de la disminución en los de Fianzas (-5%) y el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (-12%), según los resultados de gestión de la Asociación Boliviana de Aseguradores (ABA).

“Me voy satisfecho con la misión cumplida, dejando un sector consolidado y una unidad gremial importante “, expresó José Luis Camacho Miserendino, quien dejó la presidencia de la institución luego de dos gestiones consecutivas.

En 2018, las aseguradoras indemnizaron un total de $us 277 millones por siniestros directos, un 9% más que en el año anterior, de acuerdo con los reportes de ABA.

Ese crecimiento es posible gracias a la inversión tanto pública como privada, apuntó Camacho, al destacar que el sector “seguirá apostando por el país, aún con una situación no muy clara en el tema político, porque es donde vivimos y queremos quedarnos”.

Actualmente, la penetración de los seguros en el mercado nacional es de 1,42%, con un gasto promedio en seguros de $us 43 per cápita; bajo en relación a otros países, por ejemplo, Chile alcanza los $us 600 per cápita, indicó.

“Todavía no hay una cultura del seguro en el país, su promoción es necesaria por parte de los promotores de productos como del sector público responsable de la creación de políticas que permitan realizar cambios importantes para el sector, además de promover la competencia en beneficio de la población”, dijo el ejecutivo.

Como presidente saliente de ABA, Camacho coordina junto con el nuevo presidente, Rodrigo Bedoya, la organización de la XXVII Conferencia Hemisférica de Seguros Fides 2019, que se realizará por primera vez en Bolivia entre el 8 y 11 de septiembre.

Ambos coinciden que organizar este evento internacional representa una gran oportunidad para el país, al tratarse de la cumbre más importante de los aseguradores y reaseguradores en el ámbito internacional, permitirá dar a conocer la realidad del país y su economía.

“En todas las asociaciones siempre hay un antes y un después del Fides porque se da un fortalecimiento de la institución, aportar con nuestro granito de arena nos permite sentirnos satisfechos como directiva saliente”, afirmó Camacho.

Por su parte, Bedoya resaltó que la organización demostrará la capacidad del empresariado boliviano para llevar adelante un evento de gran envergadura que contará con disertantes de renombre internacional. Adelantó que el tema de actualidad a tratar es la transformación digital del negocio, cómo mantenerse competitivos, crecer y ser rentables en el nuevo contexto.

Comportamiento de las firmas

La firma Nacional Seguros creció el año pasado más del 8% con relación a 2017; sin embargo, observó una baja en la demanda de seguros individuales y reducción en los volúmenes de producción de cuentas corporativas, debido a políticas de reducción de gastos en las empresas, indicó Alvaro Toledo, gerente general de la compañía.

En tanto, Patricio Hinojosa, gerente general de la Aseguradora Fortaleza, señaló que 2018 fue un año complicado para el sector asegurador, no obstante, el mercado de seguros generales creció un 7% y los seguros de personas crecieron un 16%. La compañía Vida Fortaleza tuvo un crecimiento en su producción del 46%.

A decir de Alejandro López, subgerente de marketing de Bisa Seguros, el mercado de seguros generales y fianzas creció un 4,7% durante 2018 ($us 14,1 millones), siendo la empresa una de las que lideró dicho comportamiento con 15,2% ($us 8,5 millones). Esto se tradujo en una participación de mercado de la firma, llegando hasta el 22,4% a diciembre de 2018.

Para el gerente general de Credinform International, Rómulo Landívar, si bien existe un crecimiento en el mercado, la desaceleración afecta a todos los sectores. “Nosotros lo sentimos un poco más porque venimos de años con crecimiento más elevado, por encima del 17%. El 2018 no fue un mal año y vemos que el presente va a ser similar”, expresó.

Perspectivas para este año

Para la presente gestión, Nacional Seguros tiene previsto seguir invirtiendo en mejoras en su sistema de atención. “Tenemos como prioridad consolidar nuestra fuerza por medio de la red de agentes de seguros, potenciar el canal de negocios para venta de seguros masivos, y simplificar procesos de suscripción y emisión apoyados en recursos tecnológicos”, explicó Toledo. En tanto, la Aseguradora Fortaleza este año se enfocará en los clientes. La compañía se abocará a mejorar sus procesos para alcanzar eficiencia y brindar una atención de calidad. La firma aspira a superar el crecimiento por encima de la media del mercado, según Hinojosa.

Por su parte, Bisa Seguros espera un importante crecimiento de los ramos destinados a las personas (individual) y mantenerse competitiva en el resto de los segmentos. “Uno de nuestros principales objetivos es lograr nuevos nichos de mercado”, dijo López.

Credinform estudia el ingreso a otros países. La firma está interesada en los mercados paraguayo y argentino, aunque no hay nada definido. Landívar indicó que el hecho de que las empresas del sector ingresen a otros países es una muestra de un mercado nacional saludable.