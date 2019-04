Santa Cruz lidera ventas en los súper con $us 438 millones

El dinamismo de la demanda interna se refleja en las ventas de los supermercados, especialmente en el departamento de Santa Cruz donde alcanzaron los $us 438 millones en 2018.

La actividad creció a un ritmo promedio del 42,9% anual, desde 2005, cuando registraba ventas por $us 6 millones, según el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Siguen en facturación, los departamentos de La Paz, con $us 244 millones y Cochabamba con $us 17 millones, que lograron un crecimiento anual de 11,5% y 11,6%, respectivamente. Las ventas de Chuquisaca, Oruro, Potosí, Tarija, Beni y Pando sumaron $us 32 millones.

“Esta es una clara señal del dinamismo de la demanda interna, que se constituye en el principal motor del crecimiento económico del país”, resaltó la autoridad económica.

Las gestión pasada, las ventas totales de los supermercados del país sumaron $us 731 millones, cifra que supera casi nueve veces las de 2005, cuando los establecimientos realizaron ventas por $us 71 millones. Esto implica un crecimiento promedio anual del 19,5% en ese periodo.

De acuerdo al Ministerio, “la aplicación del modelo económico social comunitario, a partir del año 2006, permitió generar estabilidad macroeconómica y un crecimiento sostenido”.

De esta manera se generaron más empleos y mejoraron las condiciones de vida en los hogares, impulsando la demanda interna de bienes y servicios. “Esto se reflejó en el crecimiento de las ventas de los supermercados durante los últimos 13 años”, apuntó el ministerio.

Con respecto al comportamiento de la demanda interna este año, el presidente del Colegio de Economistas de Bolivia, Jorge Akamine, consideró que se mantendrá con el mismo dinamismo impulsado básicamente por la inversión pública.

Para Megger Schamisseddine, ejecutivo de la cadena de supermercados Fidalga, se esperan ventas “iguales o mejores que las del año pasado”.

Asimismo, expresó que el crecimiento en el sector también está relacionado con la inversión realizada en el sector.

“En el año 2005 habían alrededor de 22 salas, actualmente hay más o menos 67”, dijo Schamisseddine al indicar que tampoco se debe dejar de lado el crecimiento demográfico. En esa misma línea, recordó que los montos en ventas tienen que ver con los precios de los productos que de igual forma han subido a lo largo de los años; por ejemplo, en 2005 una gaseosa de 500 ml costaba Bs 2,5 y ahora 5, los cinco kilos de azúcar Bs 11 y ahora 27, por mencionar algunos. “Se realizan acciones para estimular la demanda”, agregó.

En la misma línea, Bárbara Cronenbold, gerente de marketing de la cadena Hipermaxi, el consumidor está más cauteloso en la compra, exige mejor servicio y bajos precios.