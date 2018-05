Ruta a La Guardia, nuevo polo que atrae negocios e inversiones en Santa Cruz

La doble vía a La Guardia brilla como un diamante y asoma como la nueva zona ‘caliente’ de atracción de negocios e inversiones en la ciudad de los anillos. En el Observatorio Urbano 2017 de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz) se sitúa en la tercera posición de las zonas más preferidas por los consumidores del mercado inmobiliario para constituir su residencia.

La ruta a La Guardia se ha convertido en el nuevo centro empresarial, financiero y de negocios y una vitrina comercial que seduce a diferentes agentes económicos de la región. Así, en un recorrido por la zona sur, desde el segundo anillo hasta el barrio Bajío del Oriente o distrito 10 -km 6 sobre dicha ruta- se advirtió que concesionarias automotrices, cadenas de farmacias, entidades de intermediación financiera, empresas de servicios petroleros, importadoras de repuestos y accesorios para vehículos y desarrolladores de proyectos inmobiliarios han comenzado a mirar el despertar de la zona para expandirse, proyectar su imagen corporativa y sacar ventajas en el ámbito comercial.

El edificio vanguardista de la Vicepresidencia Nacional de Operaciones (VPNO) de YPFB Corporación es uno de los proyectos estrenados en 2017. La estatal petrolera invirtió en las obras de infraestructura y el equipamiento de Bs 46,7 millones. El edificio de 8.096 m2 construidos que consta de cuatro niveles está ubicado entre el tercer y cuarto anillo de la doble vía a La Guardia.

En este punto de la urbe cruceña también desembarcaron el Banco Mercantil Santa Cruz y el Banco de Crédito BCP que cuentan con modernos edificios y plataformas de atención al cliente. Las cadenas de farmacias Farmacorp y Chávez tienen dispersos varios locales a lo largo de la ruta. La cadena de supermercados Hipermaxi cuenta con sucursal en la ruta a La Guardia y cuarto anillo.

Automotrices

En febrero de este año, Toyosa abrió un showroom entre tercer y cuarto anillo de la ruta a La Guardia. A decir del CEO de la corporación automotriz, Erick Saavedra, hace un año decidieron asentarse en este punto de la ciudad atraídos por el crecimiento de la zona y el alto tráfico automotriz . “Una variable que Toyosa evalúa antes de abrir una sucursal es que tiene que proveer ventas de vehículos, repuestos y servicios para dar comodidad a nuestros clientes para generar una experiencia de propiedad. Eso es lo que ofrecemos en la ruta a La Guardia”, apuntó.

Autokorp, que distribuye la marca Greatl Wall, también está presente en la zona con una sucursal donde exhibe las últimas novedades de la línea premium Haval y minibuses JMC. El local está ubicado entre el tercer y cuarto anillo.

Desde la automotriz indicaron que decidieron expandirse a esta zona para estar cerca de sus clientes y porque es punto estratégico con una creciente demanda para los vehículos que comercializa Autokorp. “Hay bastantes comerciantes y nosotros tenemos el crédito directo que se adecua a sus necesidades financieras. Autokorp realiza permanentemente activaciones en la zona de El Bajío- Km 6”, indicaron en la compañía.

Las marcas que representa la automotriz Imcruz -Suzuki, Mazda, Renault, Chevrolet, JAC y Changan- se lucen en el showroom que fue remodelado en 2017 y estrenado este año. La infraestructura se complementa con un área que abarca 5.000m2 donde se brinda asistencia técnica y que, según ejecutivos de Imcruz, es el más grande y moderno del país.

Desde Imcruz dieron cuenta de que hace tres décadas la avenida Grigotá, hoy doble vía a La Guardia, era un área principal de la ciudad , pero que hoy es visibilizada como una vía importante de comunicación dentro de la ciudad. Hacen notar, además, que sobre dicha vía están ubicadas importantes empresas del sector petrolero, compañías multinacionales (3M, Tigo y Yanbal) con sede en Bolivia y muchas urbanizaciones que la convierten en una zona renovada, moderna y atractiva para invertir. Desde Imcruz hablan de una capacidad de atención en servicio de 100 clientes por día en la vía a La Guardia.

Sobre esta misma ruta tienen presencia corporativa GS Consorcio Automotriz SRL y Nibol, con su sucursal Grigotá-km 6.

Otro jugador del mercado automotriz que se sumará a la doble vía a La Guardia es la corporación automotriz Ovando S.A., que iniciará la construcción de una sucursal de Autolider bajo el concepto de concesionario 3S, es decir, que bajo el mismo techo venderá vehículos, repuestos y ofrecerá servicio técnico o taller.



Hablan de una inversión importante en las instalaciones que estiman estrenar en noviembre del presente año. En este punto se comercializarán vehículos, repuestos y se dará servicio técnico para las marcas Mitsubishi, Jeep, Dodge, RAM y FIAT.

Otros sectores



En el ámbito de negocios gastronómico La Vía Food Trucks & Park es la nueva opción de entretenimiento familiar sobre la doble vía a La Guardia. En sus instalaciones refugia 27 carros, cuyos propietarios tientan a los comensales con una amplia variedad de comidas típicas, nacionales y del exterior. Está ubicado entre el quinto y sexto anillo de dicha vía.



El ‘gancho’, desde la perspectiva del propietario, Henry Pol, es el parque inflable infantil construido sobre un área de 500 m2 y que por semana, según dijo, congrega 200 familias de lunes a viernes y la cantidad se triplica el sábado y el domingo. Dio cuenta de que en el acondicionamiento y mejora de las instalaciones invirtió al menos $us 150.000 y que tiene previsto más recursos para techar la totalidad de la isla donde están ubicados los carros de comida.



Ventura Mall prevé construir su segundo centro comercial en los antiguos predios de Petrobras (doble vía a La Guardia y quinto anillo). Su gerente general, Sergio Loma, en Asuntos Pendientes de EL DEBER Radio, anunció que en noviembre del presente año prevén empezar a gestar el megacentro.

En agosto de 2015 se anunció una inversión estimada de $us 220 millones en la construcción del megacentro comercial.

Mirada en proyección

En la presentación del Observatorio Urbano 2017 de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), el pasado mes, el gerente general de la organización empresarial, Javier Arze, aseguró que los precios de los terrenos, conectividad del sistema público de transporte y disponibilidad de servicios básicos alientan las inversiones y atraen a agentes económicos en este punto de la ciudad. Habló de un crecimiento de la densificación -construcciones verticales- en esa zona.



La presidenta de la Cámara de Inmobiliarias de Santa Cruz (Cicruz), Claudia Rodríguez, cree que la doble vía a La Guardia tiene una vocación comercial porque conecta los municipios de Santa Cruz y La Guardia. La migración interna y el movimiento económico son los principales factores que generan el crecimiento en la ruta.

Datos

Investigación de sector de la construcción de Santa Cruz

De acuerdo con el Observatorio Urbano 2017 de la Cadecocruz, la carretera al norte, el centro de la ciudad -primer y segundo anillo-, la doble vía a La Guardia, la avenida Tres Pasos al Frente y la avenida Roca y Coronado, en ese orden, son las cinco zonas ‘calientes’ que seducen a los consumidores del mercado inmobiliario que piensan adquirir un inmueble.

Precios muestran que los alquileres son más bajos

El Índice Inmobiliario de Ultracasas expone que el precio por m2 ronda los $us 2,8 en la zona, la tasa más baja de la ciudad. Para la venta es de $us 581 y puede ascender a $us 1.173 por m2 en caso de estar en una zona residencial de lujo. El valor de los terrenos es de $us 105 por m2, el cual varía de acuerdo a la distancia con el centro de la ciudad.

Microempresas también proliferan en la zona

La venta de productos y servicios enfocados en el sector automotriz e industrial también cuentan con espacio propio en la doble vía y zonas aledañas. Talleres mecánicos y tiendas de repuestos son el común denominador entre pymes. Asimismo, otras firmas posicionadas en el sector del retail también operan a lo largo de la ruta.

Empresas de servicios petroleros se expanden

Sobre el trayecto de la doble vía a La Guardia muchos operadores que prestan servicios en el área de hidrocarburos refugian sus inversiones y han expandido sus operaciones en este punto de la urbe cruceña, entre ellos empresas estatales como YPFB.