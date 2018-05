Rodrigo E. Schepf: “Seguimos de cerca las nuevas necesidades de las mujeres que hoy privilegian el confort”

Piccadilly, una de las mayores marcas de calzados femeninos de Brasil, presente en Bolivia desde hace más de 20 años, viene impulsando su expansión internacional con la propuesta del ‘calce perfecto’, que en esencia estrecha la relación comodidad-moda.

De ese modo, esta empresa busca atender la necesidad de las mujeres que ahora no solo quieren zapatos atractivos sino también que sean lo más cómodos posible para aliviar su andar en la agitada rutina diaria. Así lo explicó el director de Operaciones de Mercado, Rodrigo E. Schepf, durante su estadía en Bolivia donde visitó las tiendas que venden productos Piccadilly, en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, a través de su representante oficial, Femenina.

Con 63 años de existencia, Piccadilly hoy pisa más fuerte. Sus cifras lo dicen todo. Ya está presente en más de 100 países y exporta sus calzados a los cinco continentes. Cuenta con siete unidades fabriles ubicadas al sur de Brasil y un equipo de trabajo de 4.000 colaboradores. Produce 40.000 pares de calzados por día , un total de 8 millones de pares de calzados por año. Y va por más. Aquí lo cuenta.

¿Cuánto se ha expandido la marca Picadilly?

Somos una marca muy tradicional de Brasil y a la vez una marca internacional muy fuerte. Somos muy fuertes en América Latina y hemos logrado una buena respuesta en el resto de regiones.

¿Cómo les va en el mercado boliviano?

Estamos hace más de 20 años. Bolivia es un país muy importante para nosotros. Somos una marca líder aquí. Nuestro representante, el grupo Femenina, es un socio muy sólido, con excelente trabajo con el que venimos creciendo.



¿Cómo evalúa el escenario económico para invertir?

Sabemos que la economía no está muy acelerada, pero estamos muy contentos con nuestros resultados. Hemos crecido un 20% en exportación con respecto a 2016.



¿Dónde exportan?

Un 70% de nuestro mercado es América Latina. Después de Brasil, nuestros mayores clientes están en Argentina y le sigue Bolivia.



¿Cómo ha ido evolucionando su producción?

En 2017 crecimos como grupo, un 12% y estamos muy satisfechos.



¿En qué buscan diferenciarse de la competencia?

No somos un producto enfocado en precio sino en el confort y la alta calidad, por eso invertimos mucho en tecnología. Eso nos asegura zapatos más confortables y de mayor durabilidad que el resto.



¿Cuál es la tendencia?

Hoy la mujer no solo busca calzados de moda sino también muy cómodos.



¿Hay innovaciones en tecnología, diseños o materiales?



Siempre estamos invirtiendo en nuevas tecnologías para obtener zapatos anatómicos. Una de ellas es la tecnología Maxi Therapy, que ofrece el calce perfecto. Brinda el máximo confort gracias a su exclusiva e innovadora manta de biofibra, una plantilla super suave y antimicrobiana que amortigua los impactos y absorbe la humedad.



En materiales, seguimos trabajando con materias primas de alta calidad. Para el diseño, contamos con una junta de expertos que viaja por el mundo cada temporada haciendo seguimiento a las principales tendencias de moda en calzados en Milán, EEUU y otras ciudades. Cada seis meses traemos lo más moderno del mundo. Actualmente la tendencia es el rojo.



¿Con quiénes trabajan?

Tenemos 4.000 colaboradores. Gran parte de ellos está en el área industrial porque nuestros calzados pasan por unas 50 manos como parte del estricto control de calidad que hacemos. Tenemos a una mujer como presidenta y a otra como vicepresidenta.



¿Qué oportunidades y amenazas ven en esta industria?

Vemos una gran oportunidad en el creciente interés que tienen las mujeres por buscar mayor confort. En amenazas, no vemos nada que nos preocupe.



¿Qué planes tienen?

Tenemos un plan de crecimiento agresivo. Estamos mejor conectados con nuestros distribuidores y clientes, además invertimos mucho en marketing y difusión en medios. Cada seis meses distribuimos 2 millones de ejemplares de la revista Piccadilly en todo el mundo.

PERFIL

Nació en Porto Alegre (Brasil). Profesional de Administración con especialización en Finanzas. Trabajó por 20 años dentro de la industria de bebidas. Se siente entusiasmado de incursionar en la industria de calzados a la que ve como un sector altamente competitivo. Asumió hace un año como Director de Operaciones de Mercado de Picadilly.