Retiran campaña: así 'le pelaron' Hershey's y sus influencers

Nacidos en el seno de las redes sociales, los influencers echan mano de su prestigio para venderse y vender productos o servicios, según las nuevas tendencias que muestran que esta estrategia se ha popularizado gracias a sus costos asequibles.

Sin embargo, para 'camuflar' el acto publicitario no basta con exhibir un póster o mostrar el último comercial en alguna página de Facebook o cuenta de Instagram, sino que hay que ponerse un poco más creativo para que una marca se publicite sin que lo parezca. O al menos eso fue lo que intentó Hershey's en México. No lo consiguió.

El fabricante estadounidense de chocolates fue centro de las críticas después de unir a un grupo de influencers bajo el hashtag #HacerElBienSabeBien, donde se los mostraba haciendo buenas acciones en la calles para mostrar que esto puede ser tan bueno como comerse un chocolate.

Pero salió mal ya que el resultado de la campaña fue una serie de imágenes muy poco naturales de un grupo de figuras del internet demostrando lo buena personas que pueden ser, pero siempre con el logo de la compañía apareciendo de forma muy casual, así como que no se note que está pauteado, según exponen los medios mexicanos.

Lo inverosímiles que resultaban las imágenes causaron la ira de los cibernautas mexicanos, quienes rápidamente acusaron a la campaña de racista y clasista, y por instrumentalizar la pobreza en función de una campaña publicitaria.

Hershey’s no tuvo más remedio que borrar los mensajes de la campaña y subió un comunicado disculpándose por no haber podido transmitir su mensaje de inspirar empatía en sus consumidores. "Quizás si no hubiesen obligado a sus influencers a ponerse un chocolate saliendo del bolsillo lo lograban", expuso el portal de Mouse.