Rafael García: “El Branded Content crea conexión emocional con contenido atractivo”

Hoy es difícil alcanzar audiencias con mensajes publicitarios que interrumpen todo el tiempo. Frente a ello, el Branded Content ayuda a crear conexiones emocionales con contenido útil e interesante que atraen sutilmente la atención de ese público, observa Rafael García, experto en el tema.

El Branded Content es definido por este ejecutivo como “la publicidad basada en contenido que relata historias y crea emociones destinadas a incentivar reacciones e interacción con la audiencia”.

Destaca que muchos estudios han comprobado que aumenta la afinidad de la marca. Las redes sociales, la web y el dispositivo móvil son vehículos eficientes de distribución de ese contenido digital. García explica cómo seguir esa vía.

¿Qué momento del marketing y publicidad vivimos?

Es un momento emocionante porque todo se está transformando y si tú no eres parte de esto, te quedas atrás. Facebook y YouTube tienen un peso importante en publicidad, pero ahora hay muchos aplicativos que ayudan con la productividad de la comunicación.

Desde el punto de vista de marketing se han abierto caminos que antes no estaban disponibles. Hoy es necesario ser muy específico y definir bien a quién le quieres llevar tu mensaje y mantenerte atento para obtener feedback y saber qué piensa tu consumidor.



¿Cómo ha ido desarrollándose el Branded Content?

Estamos muy nacientes todavía. Es un mercado relativamente pequeño comparado con el resto del mercado digital, entonces hay mucho camino por recorrer.



¿Qué beneficios ofrece?

El Branded Content permite llegar al usuario de una manera útil. La audiencia, el consumidor se muestra hoy en día reacio a que lo estén interrumpiendo cada momento para darle mensajes comerciales. Entonces el Branded Content permite llegar a ellos de una manera más efectiva dándole algo de valor a cambio de su valiosa atención.

De ahí la importancia de llegar a ese público con contenidos útiles e interesantes que permitan vivir emociones y experiencias.



¿Quiénes lo pueden usar?

Todas las empresas. Puede aplicarse a cualquier producto o servicio. Las marcas de gastronomía y de mujeres lo están usando mucho. Yo he apoyado también campañas para bancos, farmacias, compañías de seguros y otras empresas. He trabajado con startups y grandes compañías por igual.



¿Qué condiciones precisa?

Es importante apoyarse sobre una audiencia ya creada con credibilidad. Allí están los influencers, los publishers, los medios informativos digitales y los medios tradicionales con presencia digital. Los medios digitales y tradicionales se complementan.



¿Por dónde arrancar?

Es hacerlo y ya. Como parte del área de marketing uno tiene que tener siempre una parte de su presupuesto destinado a experimentar. Lo que funcionó ayer quizá no sirva mañana.



¿Cómo asegurar el éxito?

Hay que tener claro un objetivo y estar abiertos a aprender.



¿Qué futuro tienen los influencers y cómo elegirlos?

Los influencers seguirán. Lo que sí hay que tener claro es que toda estrategia de Branded Content no puede estar apoyada en un solo elemento. Hay distintas maneras de llegar a la audiencia. Al elegir un influencer para una campaña hay que ver que su mensaje o lenguaje esté alineado con la marca y que su audiencia sea valiosa para lo que tú quieres hacer. Hay ‘microinfluencers’ que pueden ser muy efectivos.