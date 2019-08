¿Qué esperan los CEO del mensaje presidencial?

Respeto a las leyes, transparencia, inversión y confianza. Las expectativas de los gerentes generales sobre el discurso del 6 de agosto del presidente Evo Morales se centran en la reactivación económica a partir de estos frentes. Un país más seguro y competitivo, con infraestructura y educación de calidad es la aspiración de los siete CEO consultados por Dinero, que esperan firmeza y claridad en los anuncios y las decisiones.

Para la mayoría de los consultados las leyes son el tema medular. “El Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo Electoral, entre otros, deben estar compuestos por los mejores bolivianos para ocupar esos cargos”, dijo Carlos Kempff , presidente de Executive Forums.

En tanto que Pedro Colanzi de Industria Forestal Colser, considera que el presidente Morales, debería enviar señales claras sobre lo que pueden esperar quienes apuestan al país invirtiendo y generando empleo.

Mientras Rolando Schrupp espera escuchar:“Nos hemos dado cuenta de que la burocracia no ha logrado en ninguna parte de la historia del mundo llegar a decir hoy, ningún compatriota pasa hambre”. Y que todo emprendedor sea tratado igual que el Régimen Simplificado. Que sus mensajes lleguen a la Casa del Pueblo.

Carlos Kempff / Presidente de Executive Forums

"Con el objetivo de dar la seguridad jurídica a todas las inversiones nacionales y extranjeras del país, vamos a implementar las siguientes medidas:

Reestructuración completa del Poder Judicial, con una reforma en la Constitución y nuevas leyes para que la elección de todas las autoridades judiciales no sea por elección directa, sino por un sistema meritocrático donde tengamos a las personas más capacitadas y éticamente probas en esas posiciones. El Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo Electoral, entre otros, debe estar compuesto por los mejores bolivianos para ocupar esos cargos.

Elección por la Asamblea de las cabezas de las instituciones más importantes del país: Impuestos Internos, Aduana Nacional, Banco Central de Bolivia, YPFB, Comibol, etc., con el objetivo de elegir también a los mejores profesionales en sus ramas en Bolivia para dirigir estas instituciones.

Lanzamiento de un agresivo programa de Simplificación de Trámites en todo el país, para todas las instancias gubernamentales, con alianzas y convenios con los Gobiernos Municipales y Departamentales más importantes del país, para expandir la filosofía de simplificar los trámites (reducción de todos los pasos de los procesos estatales) y erradicar la burocracia.

Apertura y transparencia en la información de los estados financieros de todas las empresas públicas del Estado Plurinacional, de tal manera de mostrar transparencia en la gestión. Las empresas deficitarias deberán tomar las medidas correspondientes para su recuperación, o se tomarán decisiones drásticas con relación su futuro funcionamiento, cierre o venta.

Se liberan en forma irrestricta las exportaciones e importaciones de todos los productos en el país, eliminándose todo sistema de cupos y fijación de precios para el mercado interno".

Ronald Nostas / Laboratorios IFA

“Un mensaje de unidad, mensaje de tranquilidad y sinceridad para encarar decididamente los principales desafíos que tiene que afrontar el país, que haya un reconocimiento explícito de la importancia del sector privado en su contribución al crecimiento del país y su rol fundamental en la generación de empleo digno.

De la misma manera, que se reconozca al sector privado como actor fundamental de la economía plural y un componente social relevante. Que ratifique el respeto a la propiedad privada y la libre empresa”.

Pedro Colanzi / Industria Forestal Colser

“El país en general vive un clima electoral que cada día que pasa enrarece más y más el panorama, frente a lo cual el presidente debería mandar señales claras sobre lo que podemos esperar quienes apostamos por el país invirtiendo y generando empleo.

Más allá de un informe retrospectivo con cifras macroeconómicas, nos gustaría escuchar anuncios concretos; como por ejemplo, ¿qué nuevos mercados se van a abrir?, una fecha para iniciar negociaciones con la Unión Europea, ¿qué medidas se tomarán contra el contrabando para apoyar y sumarnos a esto?, una ley para incentivar las plantaciones forestales industriales en zonas identificadas como aptas y que no afectarían al medioambiente y podría lograr que el país no sea tan dependiente de la exportación de hidrocarburos y minerales; el pleno uso de la biotecnología en la soya, algodón y maíz, ¿en qué fecha se licitará el hub aéreo Viru Viru, ¿cuándo arrancará la producción de biodiésel, etc. Ese sería un mensaje que disminuiría la incertidumbre y alentaría la inversión”.

Rolando Schrupp / Industrias Schrupp

“Lo que anhelo escuchar del discurso presidencial es sinceridad. Escuchar “el proceso de cambio ha fracasado y debemos reinstalar los principios y valores democráticos republicanos...la libertad y el imperio de la ley. Yo, como primer empleado público, me someto a ésta por encima de todos mis apetitos personales y los de mi partido. Con la reinstalación de la República y la Libertad, será la libre empresa quien logre eliminar la pobreza mediante trabajos dignos. La igualdad y la justa competencia la buscaremos eliminando los regímenes especiales, hoy, todo emprendedor será tratado igual que el régimen simplificado. Nos hemos dado cuenta que la burocracia no ha logrado en ninguna parte de la historia del mundo llegar a decir “hoy, ningún compatriota pasa hambre”.

El Estado ha fracasado. Planteamos la conformación de gobiernos transitorios basados en grandes autonomías regionales para garantizar la soberanía de los pueblos y a partir de ello, crear un nuevo Pacto Social federativo para una unión más justa entre hermanos.

Hoy, 6 de agosto, se conforman los Cabildos Autonómicos Regionales del Antisuyo, del Qullasuyo, de la Amazonia y de la Chiriguanía. Hoy empezaremos a corregir los errores históricos y pedimos las disculpas de nuestros errores a los pueblos que viven en estas tierras.”

Herland Villagómez / GRUPO UNIÓN COLUMBIA

“Que el respeto a las leyes y normas constitucionales es un derecho común ciudadano y un bien que trasciende en libertad. Lo que espero…promesas que en definitiva serán más de un proceso electoral donde siempre escuchamos que vivimos en un país soñado que no vemos en realidad y un discurso electorero que no condice con la verdad”.

Leonardo Salvatierra / Farmacias Chávez

“Como boliviano, ante todo, espero que se pueda generar un llamado a la unidad y a la proyección de país, donde se busque mirar el lago, más que el charco. Donde cada quien aporte con su grano de arena a la construcción de un mejor lugar para los bolivianos. Y, además, podamos ser espectadores y actores en el anuncio de políticas públicas y normativas que faciliten a la población un acceso adecuado a la salud, con los principios básicos que establece la OMS.

Conllevando esto a una mayor inversión por parte del Estado y actuación de las organizaciones involucras a este objetivo, buscando más el fondo, que la forma. De igual manera el planteamiento de acciones que promuevan la generación de empleo y la estabilidad de las empresas, priorizando el cuidado del bienestar y estabilidad laboral de los bolivianos. Que se empiece a trabajar pensando en los bolivianos y no en el poder e intereses mezquinos, que sea un país que fomente a los emprendedores que tanto hacen falta y que traten como socios y no como enemigos a los que generamos empleo y nos levantamos todos los días a dar todo para los nuestros y mejorar las condiciones de quienes nos rodean”.

Alejandro Castedo / HERING BOLIVIA

“Espero que nos asegure que los empresarios tendremos una flexibilidad en la normativa laboral para poder contratar más personas, además que nos asegure que no seguiremos sintiendo el acoso tributario al cual estamos sometidos actualmente y como principal punto espero que nos asegure que respetará la Constitución Política del Estado y las leyes para poder tener una seguridad jurídica”.