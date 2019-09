Para convertir en realidad el sueño de la casa propia

Antonio y su esposa Maribel junto con sus dos pequeños hijos, que llevan globos naranjas y verdes, recorren el Pabellón Inmobiliario guardando todos los folletos que las promotoras ofrecen con una amplia sonrisa.

“Estoy buscando un terreno, para poder construir mi casa. Que no sea muy caro y que las cuotas no estén tan elevadas”, explicó Antonio, mientras su esposa ingresaba al estand de la empresa Tierra y Techo.

Gerardo Arredondo, ejecutivo de ventas, les explica que en la urbanización Don Pedro, por la zona norte de la ciudad, hay terrenos desde $us 21.360 y que pueden ser adquiridos con cuotas de Bs 299 por semana y que por la feria Tierra y Techo les hace un descuento del 20%.

A Rocío le gustó la propuesta de Tierra Dorada que cuenta en Warnes con lotes de 250 y 300 metros cuadrados a un costo, si el pago es al contado, de $us 5.280 y $us 6.386; respectivamente, y que -por feria-puede reservar con solo $us 50.