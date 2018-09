Nuevos negocios fijan a Equipetrol como el corazón empresarial cruceño

Cada vez más lejana queda la imagen de la avenida Santa Martín como la zona de ‘boliches’ por excelencia en Santa Cruz. Y es que desde mediados de la primera década del siglo XXI, esa arteria de la ciudad comenzó su transformación hasta convertirse en la actualidad en el ‘corazón’ empresarial de la capital oriental.

Esa revolución vino acompañada de una demanda de servicios de todo tipo, como los financieros, de bebidas y alimentos, o retail. Conscientes de esa nueva realidad, algunas firmas llegaron a la vía. Prueba de ello, son la sala que Hipermaxi construyó en 2016, en la que invirtió $us 1,7 millones, y la agencia que el Banco Mercantil Santa Cruz instaló en el hotel Hampton By Hilton (en cuya construcción se destinaron $us 8,8 millones).

Avance de obras

El complejo de oficinas Manzana 40, que se está edificando entre las calles J y K, se encuentra en la etapa de obra gruesa, y para diciembre, se estima que la construcción alcance el piso 17.

Las dos torres de 30 pisos cada una, estarán concluidas en el primer trimestre de 2020, indicó Sebastian Handal, gerente de marketing de Grupo H, firma impulsora del proyecto, que registra un 53% en ventas de sus espacios.

Grupo H eligió a la avenida San Martín para edificar Manzana 40 porque es la zona comercial por excelencia de Santa Cruz y debido a que en los últimos años ayudó a muchas empresas a consolidarse. La inversión en el proyecto es de $us 45 millones. Otro proyecto de gran envergadura que registra un avance considerable en sus obras es el hotel Sheraton, en cuya ejecución se están destinando $us 30 millones.

Demanda de espacios

El desarrollo de los megaproyectos en el área ha influido en el precio del metro cuadrado de terrenos y oficinas de la principal arteria de Equipetrol. El valor del metro cuadrado cuesta actualmente entre $us 1.000 y 1.300, según Pablo Quiroga, director de Century 21 Bolivia.

A decir del ejecutivo, la ubicación de la avenida San Martín es su principal ventaja y el motivo de su gran desarrollo. “Se encuentra prácticamente en medio de las zonas con más desarrollo de viviendas en la ciudad: la norte, oeste y el Urubó”, expresó.

Este año, el establecimiento de nuevos negocios en la avenida Santa Martín continúa. Uno de los más recientes en asentarse allí (en la calle Marcos Terrazas) es Blender’s Juice&Bar. Este emprendimiento comenzó sus operaciones hace poco más de tres meses en cobranding con otra marca: Acai Bar Superfood.

Blender’s Juice&Bar es un negocio de cócteles personalizados. Se instaló en el ‘corazón’ empresarial cruceño porque es una zona con una gran cantidad de hoteles cinco estrellas y oficinas corporativas, según su propietario Óscar Jurado, quien invirtió $us 10.000 tan solo en equipos para elaborar bebidas.

En esa especie de minibulevar donde operan esas dos marcas, también se estableció el restaurante La Gaira. Álvaro Mesa, propietario del local, señaló que ni bien se presentó la oportunidad de poder instalar su negocio en la avenida San Martín, no la pensó dos veces para hacerlo, ya que el barrio siempre ha sido un punto de referencia de Santa Cruz y en la actualidad además tiene un atractivo comercial y empresarial muy fuerte.

La principal arteria de Equipetrol próximamente acogerá otro emprendimiento gastronómico. En octubre, en la calle Lugones, se inaugurará un restaurante de una franquicia estadounidense. Sus propietarios, que no quisieron revelar aún el nombre del negocio y el monto de inversión por estrategia, indicaron que eligieron la zona debido a que el estudio de mercado que realizaron, identificó el lugar como el más idóneo para llegar a su público meta.

Otros estudios de mercado también han establecido que la avenida San Martín y sus inmediaciones es un área muy atractiva para invertir en este tipo de negocios, hotelería, retail e infraestructura empresarial, señaló Javier Arze, gerente general de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz).

La vía además cuenta con otra ventaja: es el único acceso a una zona ya urbanizada como es el Urubó y eso también influye en el movimiento comercial, sostuvo el economista José Alberti.

Cambio de ubicación

La telefónica Viva está construyendo sus nuevas oficinas en Equipetrol donde hasta el año pasado funcionó el supermercado Slan. La obra inició su ejecución hace un mes, dijo Jaime Crespo, gerente territorio Oriente Viva.

“Siempre creímos en el potencial comercial de Equipetrol. Cuando llegamos hace 13 años, fuimos los primeros en instalar una tienda de gran tamaño. Debido al éxito que tuvimos, poco a poco otras empresas se fueron sumando en esta zona, lo cual duplicó el valor comercial de los locales”, expresó Crespo.