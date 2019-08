Nathalie Larivet: “Estamos satisfechos con los resultados de Bolivia, en el primer semestre crecimos un 15%”

Con más de 20 de años de experiencia en el sector aerocomercial, Nathalie Larivet, asumió como nueva directora general para Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay de Air France KLM.

Tras tomar posesión de su nuevo cargo, la ejecutiva visitó Santa Cruz, para conocer de cerca las agencias y aerolíneas que trabajan con la compañía francesa que, a través de sus socias, realiza más de 40 operaciones desde Bolivia.

¿Cuáles son las expectativas que tiene Air France en el mercado boliviano?

Hoy en día, gracias a nuestro socio estratégico Gol y otras aerolíneas, tenemos saliendo de Bolivia, no con Air France, sino con acuerdos interlineales, más de 40 conexiones vía San Pablo, Lima, Río de Janeiro, y Buenos Aires, más o menos en ese orden.

Y seguimos trabajando en más acuerdos interlineales. De hecho, estamos trabajando en uno nuevo, pero todavía no podemos dar detalles porque estamos en plena negociación. Sin embargo, la idea es tener mayor capacidad para seguir captando parte del mercado boliviano.

¿A qué se refiere con acuerdos interlineales?

Es un tema muy técnico, pero son acuerdos que firmamos para que, con documento de transporte de Air France, las otras aerolíneas puedan tomar el pasajero aquí en Santa Cruz, en La Paz, o en Cochabamba, para llegar a los aeropuertos de las ciudades que te nombraba antes, Lima, San Pablo, Buenos Aires, a donde están nuestros aviones y de esta forma hacer la continuación de su viaje hasta Europa y Asia.

Por ejemplo, saldrían Santa Cruz-San Pablo con Gol, San Pablo-París, París-Hong Kong. o Santa Cruz-Buenos Aires con Aerolíneas Argentinas, o Santa Cruz -Lima con Avianca, o Santa Cruz-Panamá con Copa.

Tenemos acuerdos con todos porque somos socios de la alianza Sky Team, que es un apoyo importante para Air France y KLM, para ofrecer más de 300 destinos en el mundo.

¿Cómo ven la situación de América Latina que vive un contexto de desaceleración?

Es un mercado muy importante. En el Cono Sur, Bolivia, es un país fundamental que contribuye al incremento de nuestros resultados en la región.

En Argentina la situación es especial porque está la crisis, que afectó a toda la industria este año, pero continuaremos invirtiendo en el mercado poniendo aviones de última generación como Dreamliner 787que ofrece confort, wifi y servicios para que los pasajeros tengan una experiencia muy buena y que ahorra mucho combustible. Es el modelo más nuevo de la flota de KLM.

¿Cómo sobrellevan la situación en Argentina y Brasil?

Ofreciendo lo mejor a nuestros clientes; esa es nuestra mejor estrategia. Ahora la situación es difícil para todas las aerolíneas. Pero en Argentina tenemos una relación de muy larga duración, son años y años, y queremos seguir cuando los tiempos sean mejores. Air France está en este país desde la época de la Aeropostal, cerca de 1933. La relación es larga, KLM cumple casi 100 años.

Además, el nuevo avión se adapta a los tiempos de crisis, es muy eficiente en el tema combustible y eso ayuda a superar un contexto complicado que estamos atravesando en Argentina. En Brasil, no tanto, pero estamos en un momento de readaptación.

Por otro lado, en Bolivia como te comenté estamos trabajando en un acuerdo interlineal adicional que nos dará mayor capacidad de conectividad.

Dijo que Bolivia es importante ¿cómo están las operaciones de Air France en el país?

La tendencia es el crecimiento del flujo de pasajeros. Estamos muy satisfechos con los resultados del primer semestre, porque tenemos un crecimiento del 15% que es mucho.

Pero con un precio promedio a la baja, porque hay mucha oferta de la competencia. Hay muchos asientos y los precios se abaratan, pero hay más bolivianos viajando con Air France KLM, comparativamente con el año pasado.

Todo el tráfico aquí es a través de acuerdos interlineales. Air France KLM es el primer transportador offline,- porque no vienen nuestros aviones aquí-, en el tráfico a Asia. El país tiene gran potencial para transportar pasajeros, en especial a ese continente por las empresas que están instaladas en el país.

Además, ofrecemos nueve destinos en la gran China.

Nuestra participación de destinos a Europa es pequeña, pero en lo que respecta a Asia somos los líderes y nuestra parte del mercado es superior al 50% y se sostiene año a año.

Recientemente se lanzó la licitación del Viru Viru Hub, ¿Cómo ven del desarrollo de la infraestructura aeroportuaria en en el país?

La infraestructura aeroportuaria no es nuestra especialidad, pero lo que puedo decir es que mientras mejor sean las instalaciones de los aeropuertos, mejor es el volumen de pasajeros que se puede recibir y emitir, pero es un área muy técnica que no es de nuestro dominio, y no tenemos aún el proyecto a corto plazo de operar en Bolivia.

¿Cómo ve el plano normativo en el sector aeronáutico?

Hay una transición en este momento. En Argentina se pidió flexibilidad para la operación de aeronaves y tripulaciones, muchas compañías lo han logrado y otras no. En general los estados latinoamericanos son proteccionistas, con relación a los países europeos y Estados Unidos. En Bolivia los derechos de tráfico son de Estado a Estado, y son ellos los que deciden si quieren ser flexibles o rígidos, pero las experiencias que tuvimos con el Gobierno fueron buenas.

PERFIL

Oriunda de Francia, Nathalie Larivet desempeña funciones dentro de Air France KLM desde el año 1996, en diversos cargos de las áreas comerciales y en distintos puntos del globo. Entre ellos, los puestos de Gerente de Distribución para el mercado francés, Directora Comercial para Guyana Francesa o Global Account Manager de clientes corporativos internacionales del grupo Air France KLM.