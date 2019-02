Miguel Ángel Barragán: “En seguros, un criterio estratégico está antes que el impulso innovador”

Desde un distendido y recién inaugurado centro de operaciones con concepto de cafetería en la capital cruceña, el presidente de la firma Credinform International, Miguel Ángel Barragán (64), introdujo las nuevas perspectivas que aborda la corporación para trazar una nueva hoja de ruta que busca mantener sintonía con los clientes y repuntar el 4,5% de crecimiento percibido en 2018. Además, de una utilidad neta de $us 4 millones -históricamente el mejor año de la empresa que acaba de cumplir 65 años-, así como el 14% de participación del mercado nacional, según cifras que manejan desde la gerencia. El ejecutivo contempla que el foco en el capital humano es el puntal para llevar adelante nuevos lineamientos en la industria de seguros.

—Con los nuevos comportamientos del consumidor, ¿qué supone para Credinform la digitalización del público nacional?, ¿de qué manera se están alineando a estas nuevas dinámicas de mercado?

Consideramos la tecnología y la digitalización de la actividad un tema muy importante, pero no esencial; muchas veces se pierde el contacto humano con el manejo de estos sistemas tecnológicos por lo que para Credinform son solo una herramienta. Los canales y puentes de solución los deben dar las personas, esa gente que trabaja con nosotros debe estar preparada. Estamos trabajando en distintas estructuras de la empresa para que el personal entienda mejor esos propósitos, si no sabemos dónde vamos no se puede pensar en una buena gestión. Nuestro mensaje está en la confianza y en la actitud para enfrentar los retos.

—Muchas empresas ven que los retos pasan por la tecnología, ¿cómo observan el mercado del sector asegurador ante el auge de las ‘insurtech’ (startup de seguros)?, ¿qué oportunidades ven que se están presentando?

Tenemos interés en participar activamente, pero también somos realistas. Lo que puede hacer una startup exitosa en otra parte del mundo puede que aquí tenga otro concepto o visión. Credinform no es de las empresas que se introduce en un terreno solo porque es una novedad o porque sí, detrás de todo hay un análisis, una estrategia y criterios que nos llevan a tomar mejores decisiones. Eso no quiere decir que no apoyamos o que no nos interesa; tenemos un inicio, pero en este sector debe haber un criterio estratégico antes que un impulso innovador.

—Dentro de las estrategias que están llevando adelante, ¿qué nichos de mercado ven atractivos para desarrollar o que puedan tener oportunidad?

No es solo el producto lo que interesa, sino también cómo vender. Los nichos son partes de la economía que ya tiene un seguro, pero no la forma de acercarnos a ellos o tal vez no la apropiada. Credinform tiene una tradición en el seguro de persona a persona y ahora tenemos que entrar en los seguros masivos y los seguros colectivos buscando canales de venta a través de una institución o de una estructura económica diferente a la nuestra. Santa Cruz es el modelo que hoy utilizamos -con Credinform Café- por las facilidades de aglutinar a la gente a través de centros comerciales o supermercados, pero no es nuestra única opción. Nuestro compromiso es llegar a otras ciudades, ya que tenemos un criterio nacional.

—¿Esto significa que hay otros planes de expansión?

Las estrategias de Credinform se centran en solidificar lo que ya tiene. La cartera vigente es importante para nosotros y la cuidamos y fidelizamos a través del servicio. Entonces, la empresa está para solucionar los problemas de los clientes y las ideas que tengamos como empresa estarán orientadas a ellos.

—¿A cuánto ascienden las inversiones que planifican para consolidar los planes que tienen en agenda?

El presupuesto de la empresa es dinámico en la medida que se ven los requerimientos. No hay una cifra establecida la cual sea rígida y que no se pueda aumentar o disminuir. Tenemos esa elasticidad y ese factor nos orientó al éxito como empresa: la dinámica de adecuarnos a la realidad y situación que está atravesando el país. Cuando hablamos de presupuesto no lo vemos como una cifra fría, sino como una oportunidad para continuar nuestro avance.

—Según su perspectiva, ¿cómo está afectando la coyuntura económica al sector?, ¿qué ventajas y desventajas ve que se presentan?

Es cierto que hay algún problema en la liquidez y otros retos de este tipo. Yo veo que se deben analizar todos los inconvenientes, pero nunca hay que quedarse en el mismo lugar. Debemos ser creativos y tener la habilidad de sacar ventaja de lo que está sucediendo en nuestro país. Hay temas críticos y esa debe ser nuestra fortaleza para mejorar.

—¿Cuáles son esos puntos críticos que requieren mejoras?

En el sector lo que está fallando es la concienciación del seguro. Si unimos esfuerzos entre todas las compañías y mandamos un mensaje claro de que el seguro es un servicio positivo al ser humano nos va a ir bien como sector y lo bueno es que tenemos las herramientas para conseguirlo.