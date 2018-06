Microsoft paga $us 7.500 millones por plataforma de software GitHub

Microsoft llegó a un acuerdo para adquirir GitHub, plataforma de desarrollo colaborativo de software, por $us 7.500 millones en acciones, según un anuncio del gigante de Redmond publicado en varios medios. La compra, que es una de las más costosas realizadas por la empresa, se concretará hasta finales de año.

El mensaje oficial de Microsoft habla de cómo el acuerdo refuerza su compromiso con la libertad, apertura e innovación para los desarrolladores. La plataforma mantendrá su marca GitHub y operará de forma independiente.

El vicepresidente de Microsoft Corporate, Nat Friedman, asumirá el cargo de consejero delegado de GitHub tras la adquisición, mientras el actual responsable de la plataforma, Chris Wanstrath, se convertirá en socio técnico de Microsoft, reportando a su vicepresidente ejecutivo, Scott Guthrie, para trabajar en iniciativas estratégicas de software.

“Microsoft es una plataforma que antepone a los desarrolladores y al unir fuerzas con GitHub reforzamos nuestro compromiso con la libertad, la apertura y la innovación”, dijo Satya Nadella, CEO de Microsoft.

La firma de Redmond asegura que GitHub mantendrá su enfoque de anteponer a los desarrolladores. De ese modo, sus usuarios podrán seguir usando los lenguajes de programación, herramientas y sistemas operativos de su elección para sus proyectos.



Adquisición importante

Algunos datos previos apuntaban a cómo la valoración de GitHub era de $us 2.000 millones en tiempos recientes, pero finalmente el costo de la adquisición ha sido casi cuatro veces superior al de aquella estimación a la que apuntaban, por ejemplo, Bloomberg.

La operación es la tercera adquisición más importante que realiza Microsoft en su historia, luego de pagar $us 26.200 millones por LinkedIn en diciembre de 2016 y $us 8.500 millones por SKype en mayo de 2011.



Otras adquisiciones como las de Nokia ($us 7.200 millones) en septiembre de 2013 y aQuantive ($us 6.333 millones en agosto de 2007) se sitúan en ese ranking de operaciones de adquisición del gigante de Redmond.

Inquietud

Queda por ver si efectivamente todo seguirá igual en GitHub con ese cambio de papeles, pero desde luego es un claro movimiento de Microsoft para tratar de atraer lo máximo posible a la comunidad de desarrolladores.