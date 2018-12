Mascotas: un negocio que crece al 6% anual y genera más de $us 15,5 millones

Cada vez más lejana queda la época en que a los perros u otros animales domésticos se les daba sobras de comida. Y es que en la actualidad, muchas personas tratan a sus mascotas como un miembro más de su familia, brindándole no solo alimento especial, sino otros cuidados. El negocio de los alimentos para mascotas crece a un ritmo anual del 6% en América Latina, según el reporte de Euromonitor.

Una prueba de ello son las importaciones de alimento para mascotas, que aumentaron en un 71,1% en los últimos cinco años. Pasaron de $us 9,1 millones en 2013 a $us 15,5 millones el año pasado. A septiembre de 2018, las compras externas sumaron $us 12,6 millones, según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

Otro indicador que confirma que el negocio de las mascotas está en alza, es el número de veterinarias que abrieron en Santa Cruz en los últimos cinco años. La Secretaría Municipal de Recaudaciones (SER) otorgó licencias de funcionamiento a un promedio de 50 veterinarias por gestión, entre 2013 y 2017.

Las personas en la actualidad están cuidando más a sus mascotas, las alimentan con ración seca (alimento en grano) o les cocinan alimento balanceado. Además, se preocupan por la cantidad que les tienen que suministrar, indicó la doctora Nelly Vargas, propietaria de la veterinaria La Creación (atención a domicilio).

En Santa Cruz, cada dos familias de tres tienen una mascota, lo cual indica que existe un mercado aún por desarrollar. Las veterinarias son más valoradas porque la gente tiene conciencia de los cuidados hacia las mascotas, explicó Claudia Rueda, gerenta general de la firma Pet Center.

Estadísticas de la consultora Euromonitor International demuestran que el consumo de productos para mascotas ha alcanzado el valor de $us 1.900 millones con un crecimiento regular anual, para el 2022 podría llegar a $us 2.000 millones.

En Latinoamérica, el mercado ha crecido a $us 10.893 millones, siendo la región que presenta mayor avance, por encima de Asia y Europa. Este año se estima un crecimiento del 2,2% en la tenencia de mascotas (según el reporte de IBISWorld). Y se calcula el crecimiento entre el 6 y el 8% anual para la industria de las mascotas.

Producción nacional

Avícola Sofía decidió incursionar con su marca Podium en el mercado de alimento balanceado para canes, debido a las más de cuatro décadas de experiencia que tiene en la industria alimenticia para personas.

“Sabemos que la mascota es parte de nuestra familia; seguimos con la promesa de continuar diversificando nuestros productos, presentando opciones más innovadoras marcadas con el sello de calidad de Sofía y garantizando una experiencia positiva para nuestros consumidores y ahora para sus mascotas”, expresó el gerente de División Proyectos de Sofía, Julio Enrique Anglarill.

La empresa invirtió $us 4 millones en investigación, tecnología de punta y la construcción de una planta industrial que estima elaborar 900.000 kilos de comida para perros en lo que queda del año y en 2019.

Por su parte, la firma Proani produce alimentos para mascotas desde 1989, con sus marcas Knino y Sabueso para perros, y Ktito para gatos, según Eduardo Serrano, gerente comercial de la empresa. En la actualidad, la planta de Proani tiene capacidad para producir 2.500 toneladas de alimentos para mascotas al mes. Le empresa tiene la intención, a mediano plazo, de cubrir la totalidad el mercado nacional, para luego exportar sus productos.

“El camino de nuestra empresa fue arduo y complejo; estaba vinculado a las mascotas, especialmente perros, que no faltaban en los hogares, pero crecían comiendo sobras de la mesa familiar y sin cuidados especiales”, dijo Serrano al referirse sobre las motivaciones que impulsaron a sus padres a incursionar en este negocio.

En el país existen otras empresas que producen alimento para mascotas. Una es Gran Alimento, que elabora la marca Grotto. En la apertura de su planta, en 2012, se invirtieron $us 9 millones. Y es que Bolivia no está al margen de las tendencias, América Latina con el 7% supera en el crecimiento del negocio de alimentos para mascotas a Estados Unidos (3%), Europa (4%) y Asia (4%).

Servicios más requeridos

En la empresa Pet Center, que cuenta con tres sucursales en Santa Cruz (avenida Cristo Redentor, avenida Santa Cruz y avenida Grigotá), los tratamientos más requeridos para las mascotas son el spa y peluquería. Además, desde hace dos años, los servicios de hotelería y guardería han tenido un crecimiento.

Una persona puede gastar alrededor de Bs 1.200 al mes por un perro pequeño sano. Esto incluye alimentación, baño y peluquería, servicio de transporte, juguetes, snack de entretenimiento, ropa y antiparasitario preventivo, siempre que no esté enfermo, manifestó Rueda. Pet Center planea, a mediano plazo, abrir otra sucursal en el este de Santa Cruz y expandirse a la ciudad de La Paz.

Política de convivencia

La tendencia de recibir a personas junto con sus mascotas va en aumento en el mundo. Bolivia no es la excepción e instituciones como el Banco de Crédito BCP ya cuentan con oficinas ‘pet friendly’, así como algunas cadenas gastronómicas.

“Bajo la premisa de Ser lo Menos Parecido a un Banco, escuchamos a nuestros clientes quienes pedían realizar sus transacciones financieras acompañados de estos seres queridos”, explicó Miguel Solís, gerente de Gestión y Desarrollo Humano del Banco de Crédito BCP.

La iniciativa comenzó hace tres meses. En la actualidad la institución financiera cuenta con cuatro agencias ‘guau’ (dos en Santa Cruz, una en La Paz y otra en Cochabamba) y espera cerrar el 2018 con dos sucursales más. “Como parte de este aprendizaje fue que decidimos iniciar un programa al interior del BCP, concientizando a nuestros colaboradores acerca de la adopción y esterilización para evitar el abandono de mascotas”, dijo Solís.

En Santa Cruz, entre los negocios pioneros ‘pet friendly’’ están el café Serendipity y la heladería Cuore di latte, que desde mediados de 2017 adoptaron la política que permite a las personas ingresar con su mascota.

Repunte de ventas globales

El sector de la nutrición animal y el aumento del número de mascotas ha provocado que las ventas mundiales de productos y servicios para el cuidado de animales de compañía hayan aumentado hasta un 14% en sólo cinco años (entre 2012 y 2017), lo que supone un crecimiento global de $us 13.000 millones , y unas ventas totales que superan los $us 90.000, millones, según datos de Euromonitor International, recogidos por la revista nortemaricana Pet Food Industry. Este incremento es incluso mayor que el de los alimentos envasados para consumo humano y en México supera a los alimentos para bebé.

Según el informe, la tasa de crecimiento anual de la industria de cuidado de mascotas estuvo influenciada por los fuertes incrementos manifestados en mercados como Brasil, Rusia, México y China.

Más allá de esto, EEUU siguió siendo el líder absoluto en lo que a alimentos balanceados respecta, con cerca del 45% del negocio global. De cara a lo que viene, desde Euromonitor Internacional proyectan que las ventas de alimentos para mascotas en América Latina continuarán expandiéndose en un 5% anual y entre un 2 y 3% anual en EEUU.