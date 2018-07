Mario Franklin Chávez: “Invertimos $us 22 millones en primera fase del parque”

¿Cuándo se inaugurará Kalomai Park Santa Cruz?

La inauguración de Kalomai está prevista para la segunda o tercera semana de septiembre.

¿Cuáles son las características del proyecto en su primera fase?, ¿cuánto se está invirtiendo en su construcción?

Kalomai Santa Cruz está constituido por cuatro grandes parques acuáticos con toboganes, un río lento, una playa de arena, entre otras atracciones, además de un restaurante mirador y un parqueo para 700 vehículos (en una superficie de 20 hectáreas). En esta fase hemos invertido $us 22 millones.

Las otras tres fases del parque, ¿en qué consisten?

Las otras fases están constituidas por un laberinto de árboles, pinball, tirolesa, un circuito de bicicrós. Queremos que la gente venga y se divierta sin importar la época del año. Haga frío o calor, podrán venir a distraerse en Kalomai con cualquiera de las actividades que disponemos.

¿Cuántas personas ya han adquirido su acción del parque?

Tenemos como 12.000 personas que yan han comprado su membresía y que están pagando a plazo, a un año, o año y medio. Todos están esperando la inauguración de este gran parque.

¿Se permitirá el ingreso de personas sin membresía?

Las personas que no tengan membresía tendrán que pagar alrededor de $us 20 para ingresar.

Las personas interesadas en adquirir su membresía, ¿cómo pueden hacerlo?

Para ser miembro de Kalomai se debe dar una cuota inicial. Existen tres tipos de membresía: oro, plata y bronce. Cada uno tiene un distinto valor, que depende del tiempo en que se pague. La membresía de oro, que sirve hasta para cinco personas, es de por vida y heredable. La de plata no es de por vida y la de bronce, es por cinco años y solo para una persona. Los costos varían de acuerdo con la cantidad de beneficiarios y el plazo de pago.

¿Cuánto cuesta la membresía de oro?

Tiene un valor actual de $us 4.100, que se comienza a pagar con una cuota inicial de $us 600. Luego se debe pagar $us 100 mensuales hasta que se termine con el pago.

Los socios, ¿cuántas veces podrán usar el complejo al año?

Es más o menos como en un country, que una vez siendo miembro se puede usar las veces que se quiera. Puede venir todos los días, en cualquier horario en que esté abierto. Podrán utilizar todas las instalaciones.

¿Sion está desarrollando proyectos como Kalomai en otros lugares?

Tendremos Kalomai en Cochabamba, donde ya estamos trabajando. Por el clima se enfocará más al aspecto deportivo con disciplinas como tenis, frontón, futbol, entre otras. Los socios de Kalomai Santa Cruz interesados en usar este otro complejo podrán hacerlo durante una semana al año, solo pagando un monto extra. Este mismo concepto lo estamos llevando a Brasil. A 140 kilómetros de Brasilia construiremos el parque acuático más grande de Sudamérica, en el que se instalarán 27 atracciones.

