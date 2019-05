Los ‘mystery shoppers’ impulsan expansión de la economía colaborativa

Así como en su momento Uber (la compañía de taxis más grande del mundo sin tener un solo taxi) o Airbnb (la mayor empresa hotelera sin una sola cama) fueron una parte esencial en el desarrollo de la economía colaborativa, en la actualidad, los ‘mystery shoppers’ o clientes anónimos se presentan como un elemento para consolidar ese modelo de negocios.

Gracias a esta técnica, cada día existen más startups en el orbe que brindan ese servicio. Una prueba de ello, es la aplicación chilena Rocketpin.

Fundada en 2017, esta app permite a los ‘agentes’ -como se conoce a sus usuarios- tener ingresos extras de manera fácil e independiente y realizar la cantidad de ‘misiones’ deseadas en el momento que quieran.

Esa tendencia no tardará en volverse popular en el país, según Renzo Mori, director creativo asociado de Claps Publicidad. Esto debido a que, como Uber, las personas pueden ocupar sus horas libres o su tiempo completo en esa actividad.

Sería una especie de trabajo al más puro estilo ‘on demand’, señaló Mori, al tiempo de explicar que, gracias a la economía colaborativa, cualquier persona puede convertirse en un cliente misterioso con solo bajarse una aplicación.

“Nadie se debe sentir ofendido porque se aplique esta herramienta, ya que esto sirve para corregir falencias, pero también premiar a los colaboradores que cumplen su función de manera óptima”, indicó Jorge Castrillón, especialista en ‘costumer experience’ y director de marketing de la Unifranz.

A decir de Castrillón, esta técnica también ayuda a medir tiempos de respuesta y soluciones que se otorgan en los ambientes digitales.

Región con potencial

Los requerimientos tecnológicos de ‘mystery shoppers’ para evaluar el nivel de atención al público, precios y limpieza, entre otras cosas, en los negocios en América Latina están en aumento, de acuerdo con algunos expertos y sitios especializados.

Esa situación ha permitido el arribo a la región de ‘grandes jugadores’, como la organización de origen holandés Roamler, así lo reflejó americaeconomia.com

En Latinoamérica, México y Chile son los mercados más potentes para la firma, según Jorge Álvarez, gerente general de Roamler para la región. En tanto, otros países del continente como Colombia, Ecuador, Bolivia o Argentina, aún no son plazas muy atractivas para ofertar este tipo de servicios, por no poseer las condiciones tecnológicas adecuadas.

Brasil, que es la economía más grande de América Latina, también tiene experiencia en el negocio de los clientes incógnitos.

Stella Kochen Susskind, CEO de SKS Just For You, no duda en afirmar que su empresa fue la pionera en ‘mystery shoppers’ en este país, desde la década de los 80.

Pero en Brasil, al igual que en otro países latinos, la transformación digital aún es incipiente. “Creo que somos los únicos que estamos avanzados en materia de servicios ‘online’ de clientes incógnitos”, afirma Kochen.

Institución especializada

En América Latina, existe la Asociación de Proveedores de Compras Misteriosas de América Latina (MSPA LA, por sus siglas en inglés).

La organización cuenta con una base de datos de más de 50.000 evaluadores y recientemente amplió sus oportunidades educativas para compradores anónimos con cursos de certificación en línea disponibles para diferentes segmentos especializados.

Entre el 28 y 30 de junio de este año, la MSPA LA llevará a cabo en Estados Unidos el evento denominado Shopper Fest.