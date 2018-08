Los buenos líderes del marketing deben ser claros al comunicar

En la actualidad, los profesionales del marketing están sometidos a una enorme presión para obtener buenos resultados. Y aunque es una época de feroz competencia, también es de oportunidades para desarrollar el potencial humano.

En ese contexto, la página clickz.com identificó atributos que todo líder del marketing debe poseer.

El primero de ellos, es la comunicación clara sobre metas concretas. Las metas ofrecen a los empleados objetivos en los que trabajar y victorias que celebrar. Los expertos en marketing efectivo saben educar, persuadir y entretener a sus consumidores, pero también sirven a un propósito fundamental: hacer conocer los objetivos de negocio de la marca.

Un buen ‘marketero’ debe aplicar el modelo H2H (human to human). Es fácil etiquetarse como B2B (business to business) y el B2C (business to consumer), pero no importa en qué se especialice un profesional, siempre se tratará de humanos tomando decisiones.

También es fundamental trabajar con el equipo de relaciones públicas. Cuando se desarrolla una campaña, hay que tener en cuenta necesariamente un gran rango de factores. Por ejemplo, si el mensaje enviado se integra con el mensaje del resto de marcas para los consumidores targetizados. Los profesionales de relaciones públicas pueden servir de ‘oídos’ y ‘ojos’ en las redes sociales.

Para el creativo Martín Díaz, los buenos ‘marketeros’ siempre deben reordar a Kotler y los postulados del marketing 3.0: una relación abierta con los consumidores, basada en valores compartidos entre la marca y éstos, que además tome en cuenta intereses humanos como el medioambiente y el bienestar de la sociedad.

Por ejemplo, Apple acaba de convertirse en la primera marca que supera el billón de dólares en valor de mercado, pero ha recibido muchas críticas porque practica el capitalismo más puro, siendo su único proyecto ‘social’ la venta de la línea RED, cuyos recursos se destinan casi por completo a la investigación contra el cáncer.

Rigurosidad con la efectividad

Esta es la era del big data. Los profesionales del marketing tienen a su disposición alrededor de 7.000 soluciones tecnológicas, lo que unido a la irrupción de la inteligencia artificial, permite determinar casi en tiempo real lo que está funcionando y lo que no.

Ahora bien, ni la tecnología más inteligente y nueva del orbe servirá para algo si no se integra dentro de una buena estrategia.

Fundamental

Recompensar a los consumidores por ser influencers de la marca

Más allá de los negocios. Los grandes ‘marketeros’ comprenden que las relaciones entre marca y consumidor no siempre son puramente transaccionales.

Confianza entre ellos. El contenido generado por los propios consumidores es muy poderoso. Estos están más inclinados en confiar en otros que ya utilicen esos productos o servicios.

Sensación de propiedad. Si a los consumidores se les ofrece una plataforma para compartir sus experiencias con el mundo, el sentimiento de pertenencia aumentará.