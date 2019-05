Hace tres meses que Marcela Rodríguez inició sus labores como ‘socia repartidora’ de una de la empresas de pedidos a domicilio que operan en Santa Cruz. En una jornada concreta entre 12 y 18 entregas, principalmente comida rápida en barrios de la zona norte. Ella es parte de un conglomerado de casi 900 trabajadores que se reparten al menos 250.000 pedidos mensuales de casi un millar de empresas que trabajan con esta modalidad, principalmente gastronómicas.

Bolivia no es ajena a una millonaria industria global del delivery, que desde su apego a la tecnología se ha visto robustecida y no pasa desapercibida por gigantes como Amazon. Solo en Bolivia, entre pedidos por la vía digital y por la vía tradicional, este sector mueve casi $us 2,5 millones mensuales, según las estimaciones de Juan Pablo Salinas, CEO de la firma boliviana Patio Service.

El ejecutivo aduce que el 70% de los pedidos registrados en Patio Service corresponden a personas entre los 15 y 30 años y que el 55% de su negocio se concentra en la zona norte, pero se están expandiendo a zonas pocos exploradas como la Villa Primero de Mayo y se enfocan en servir a usuarios que hacen pedidos más allá del radio de tres kilómetros.

Puedes leer: Ya llegó su pedido: Apps de delivery pensadas para gente sin tiempo y con ganas de comer

En la misma línea, la firma internacional PedidosYa también perfila su fortaleza en el público entre los 20 y 34 años, pero su público es “cada vez más amplio”. En la región tienen más de 15 millones de usuarios. El country manager de esta marca, Juan Pablo Velasco, perfila a la empresa como un dinamizador de la economía que apuesta por los emprendedores y que apuesta también a comprender la forma de consumo de cada boliviano.

“Sabemos que en Bolivia la cultura de hacer pedidos, al lugar que el usuario prefiera, se va haciendo más fuerte y son varias las empresas que atienden diversas necesidades. El internet y las redes sociales son aliados clave en el crecimiento de esta nueva forma de interacción comercial”, enfatiza el gerente general de Uber Eats (otra marca internacional) en Bolivia y Ecuador, Omar Badoui.

Te recomendamos la entrevista: Omar Badoui: “Queremos ser relevantes en el ecosistema digital de Bolivia”

Según la lectura del gerente general de Pedidos Online, Felipe Pascua, la entrada de nuevas empresas no satura el mercado (desde el sector se anuncia la aparición de nuevas marcas extranjeras, pero los nombres se mantienen en reserva), ya que “Santa Cruz está en buen ritmo de expansión”. La firma no solo se enfoca en pedidos gastronómicos, sino que gira su negocio a supermercados como Hipermaxi.

“Nos diferenciamos por ser la unica empresa que hace entregas en todo Santa Cruz, no importa donde se encuentre el cliente, no te restringimos de comprar de tu restaurante favorito solo porque vives fuera de una zona, Pedidos Online te lleva tu pedido”, señaló Pascua.

Un dinamizador del empleo

Como se expuso al principio, las redes de la industria del delivery van más allá del enlace de restaurante con nuevos clientes para generar nuevas ventas. También socios repartidores se ven beneficiados en esta ecuación. “Es una manera flexible, autónoma e independiente de generar ingresos”, explican desde Uber Eats.

“Uber Eats es una oportunidad de generación de ganancias adicionales para las personas interesadas en registrarse y usar la aplicación como socios repartidores”, explica su portavoz. Para pasar por el proceso de registro, las personas deben presentar la identificación oficial, licencia de conducir en vigor, constancia de circulación vigente (ya sea para moto o auto) y pasar ciertos estudios de seguridad requeridos. Los socios repartidores pueden movilizarse en moto, bicicleta o vehículo.

Los socios repartidores usan sus propios medios, y con plena libertad y autonomía técnica y directiva para manejar su tiempo y herramientas al conectarse y desconectarse de las aplicaciones, de acuerdo con su necesidad de generar ganancias adicionales.

Por otra parte, detrás de PedidosYa Bolivia hay un equipo de trabajo de 34 profesionales operando directamente y detrás de ellos 600 repartidores a escala nacional, según explica Velasco. “Apostamos por generar un

PedidosYa también apunta ingresar a las ciudades de Chuquisaca, Tarija y Pando (ya opera en el eje troncal), departamentos que todavía nos han sido explorados por empresas del sector, con excepciones.

Te puede interesar: Juan Pablo Velasco: “Firmamos un negocio de siete cifras, muy relevante para el país”

Un sostén para gastronómicos

El presidente de la Cámara Gastronómica de Santa Cruz, Fernando Medina, apuntó que las ventas del sector se han estancado, pero la expansión del delivery abrió un canal y un sostén para que estas no caigan.

“Con la desaceleración económica las personas migran a alternativas que tengan costos más baratos y accesibilidad, pero hay que hacer una evaluación profunda de los negocios que entran a esas apps, deben ser formales”, manifestó Medina.

Sin embargo, no es el único sector que cubren las empresas de delivery online, ya que el farmacias, licorerías, supermercados, florerías y otros negocios correspondientes, principalmente, al sector de retail. Todas las empresas consultadas proyectan expandirse en el futuro y abarcar nuevos sectores y mercados.

Te puede interesar: Bolivery, venta de coca de puerta a puerta que ya suma cientos de pedidos

En contexto

En su blog, Mariano Cabrera, especialista en marketing, hace una diferenciación de tres tipos de delivery: el interno (todo el proceso va por cuenta de la empresa que comercializa productos), el externo (en este caso el proceso de delivery corre por una cuenta externa, es decir, una empresa que contacta al proveedor y se encarga de enviar el producto) y el híbrido (se emplean varios procesos que no tienen conexión entre sí).

Opinión - Ariel Valverde

El mercado del delivery en el país está en crecimiento, pero hacen falta nuevas propuestas y alternativas que aporten nuevas funcionalidades y valores diferenciadores al consumidor de la actualidad.

Hoy por hoy, el mercado del eje troncal de Bolivia ha visto desarrollarse a distintos jugadores de la industria del delivery, pero hay que tomar en cuenta las oportunidades y espacios por explorar en otros departamentos. Entonces debe haber una inteligencia de negocios enfocada al comercio, lo cual implica el uso de herramientas como Big Data para que las empresas también conozcan donde están y qué necesitan sus consumidores.

El boom del delivery online ya no solo trabaja con en el sector gastronómico. Sin lugar a dudas es vital el comportamiento del consumidor 2.0 que ha demandado este tipo de servicos y ahí es como nacen este tipo de plataformas externas, el foco debe estar en optimizarles el tiempo