La industria de los muebles compite con lanzamientos y grandes descuentos

Diseños modernos y vanguardistas con un aire retro y clásico son los que se pueden apreciar en los estands de las mueblerías Hurtado, Agimex, Inti y Corimexo, que lanzan sus nuevas colecciones en Expocruz.

Entre los muebles que están en exhibición se impone el minimalismo, con sillas y sillones de líneas curvas, sinuosas y redondeadas, con tapizados en los que reinan los tonos claros y nude, transformando el ambiente en un lugar sobrio, pero con mucha elegancia.

Las ofertas de feria no pueden faltar. En Muebles Hurtado, afirma su gerente, Nicolás Hurtado, todos los muebles están con el 15% de descuento, mientras que el ofertón es un juego de dormitorio, con una cama de dos plazas y media, dos veladores y una cómoda-tocador, todo por $us 1.740.

En Muebles Inti también tienen diferentes descuentos y, además, cuentan con tres superofertas. El comedor con seis sillas, está a $us 799; el juego de dormitorio con cama de dos plazas y media y dos veladores, a $us 799; y el living en forma de L, a $us 1.099.

Agimex no se queda atrás con descuentos que van desde el 10% hasta el 30%. Álvaro Gonzales, director comercial, afirma que la tendencia es vestir espacios reducidos, monoambientes y loft, para lo que cuentan con muebles muy versátiles. La novedad para la Expocruz es el lanzamiento de un sillón con tela de tecnología impermeable que repele todo tipo de líquidos, sin dejar rastro.

Sillones masajeadores

Para esta muestra ferial, en Corimexo han presentado su línea de sillones masajeadores Tokuyo con tres modelos que van desde el más básico y económico, que cuesta a $us 1.640; pasando por el intermedio, a $us 2.200; hasta el más sofisticado y completo, a $us 2.960; que ayuda a mejorar la circulación de la sangre.