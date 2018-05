La big data en el servicio de salud, nueva veta de negocio

Mientras fuera de las fronteras las compañías enfocadas en los servicios sanitarios compiten por alcanzar los máximos niveles en modelos electrónicos de registros y atención a los pacientes en sistemas de información como el índice analítico Emran, en el entorno nacional se empieza a comprender el binomio de la tecnología y los datos sanitarios como un modelo de negocios.

Según el titular de la firma brasileña informática especialista en salud Folks Tic, Giulliano Alves, la adopción del modelo, inversión y renovación tecnológica en la atención sanitaria se muestra en forma de beneficios financieros y asistenciales.



Se prepara el terreno

En este sentido, la empresa Tecorp, dependiente del Grupo Nacional Vida, busca que la irrupción se asiente en el país al concretar una alianza con la española Tich Consulting, la cual trabaja en el campo tecnológico sanitario y hace su primera incursión en el mercado regional con el producto Green Cube, luego de instalarse en 11 países.



El CEO de la compañía, Luis Barcia, sostiene que al sector de salud le cuesta invertir en digitalizar y mejorar sus sistemas de servicios y, según su experiencia, con más de 100 centros de salud, la implementación de esta tecnología conlleva a una mejora que se plasma en la economía.



Barcia explica que al incluir tecnología en el funcionamiento interno de una empresa, es decir, sustituyendo el lápiz y el papel por infraestructura digital, el tiempo que se dedica a las consultas en emergencias se reduce a la mitad. Además, disminuye la estancia de los pacientes en camas al agilizar las acciones internas del centro de salud, se pueden concertar citas médicas y conocer el uso y la cantidad de medicamentos suministrados.



Los nuevos modelos de atención a la salud permiten la interacción, tanto entre funcionarios de un centro de salud como con los pacientes desde cualquier dispositivo, al igual que acceder a un historial clínico desde una pantalla y conocer el rendimiento de equipos y personal. “No se trata de hacer aplicaciones móviles. Es difícil construir sobre lo que no se tiene”, manifiesta el ejecutivo, al destacar el know how en procesos de calidad.



Nacional Seguros tiene en agenda la construcción de una infraestructura para los próximos años donde incluirá este sistema, según el gerente comercial de Tecorp, Wálter Justiniano.



Por otro lado, al ser consultado el secretario de Salud de la Gobernación cruceña, Óscar Urenda, puntualizó que no hay nada concreto respecto a la inclusión de TIC en hospitales públicos.