Con la digitalización de la banca el modelo del sector cambia y da lugar a la apertura de nuevos valores que se integran al ecosistema financiero, según revelan los especialistas y artífices que contribuyen a la adecuación de esta industria en las tendencias globales.

La afirmación de que la tecnología cambió la forma de relacionamiento entre banco y cliente no es nueva, pero sí las soluciones fintech (startups) que emergen para dar respuesta a la dinámica de la llamada ‘banca del futuro’, iniciativas privadas que por lo general identifican oportunidades –o debilidades- que los actores de esta industria pueden tomar para mantener sintonía con el público interno y externo.

A esto se suman las áreas de innovación o de soluciones tecnológicas que operan dentro de la estructura de las entidades financieras y de donde nacen propuestas como simuladores de crédito, hackatones, asistentes electrónicos, aplicaciones móviles para realizar operaciones o plataformas multifunción que permiten una mejor gestión del tiempo de acceso al banco, las cuales siguen la línea de la omnicanalidad.

Panorama

Sin embargo y pese a estos avances, la introducción de tecnología financiera y nuevas propuestas no es asimilada en la misma medida por las entidades bancarias del país, incluso aquellas que no son de envergadura no están lo suficientemente abiertas a la disrupción tecnológica, según el gerente general de Cetus Group, Mauricio Dulón.

Durante el Digital Bank Santa Cruz -encuentro de innovación financiera regional- el ejecutivo señaló que actualmente se habla de innovación, más no se planifica lo suficiente, por lo que sugiere pensar en modelos adyacentes que respondan a las demandas del futuro sin copiar lo que hacen otras empresas y ahí las fintech juegan un papel transversal.

“En Bolivia nadie invierte en una startup, pero las están contratando y eso es un avance. A medida que los bancos se den cuenta de que es positivo y rentable colaborar con ellas se darán cuenta de que no se trata solo de productos, sino de la idiosincrasia y profesionales que hay detrás”, expresó Dulón.

Por su parte, el socio fundador de la firma Componente Digital Bolivia, Gerardo Garrett, subrayó que la importancia de las fintech para el sector financiero recae en que estas consideran que el cliente es el núcleo del cambio del ecosistema bancario, al igual que otras soluciones como insurtechs, regtechs, robo-advisors y otras alternativas que se hayan integrado a la industria y se combina con otras como la de seguros.

El especialista en banca e innovación Jorge Velasco aseguró que sí existe apertura por parte de los bancos hacia estas soluciones, pero debido a las normas internas y externas la reacción es más lenta y todavía no hay una fintech, salvo casos aislados, que haya cambiado en gran medida a la banca. “Es necesario que existan normas que contribuyan al posicionamiento de las fintech, incluso dentro del sector público, ya que estas impulsan la inclusión financiera.

Es necesario también crear fuentes de inversión como capital semilla y de riesgos para convertir a las startups en emprendimientos potentes que tengan la posibilidad de mirar a otros mercados”, enfatizó Velasco.

Según el especialista en fintechs y director de tecnologías de Clubes de Ciencia Bolivia, Javier Román, dentro del ecosistema financiero que adopta a las fintech hay varios enfoques que respaldan su crecimiento exponencial. Sin embargo, la poca apertura en Bolivia hacia las startups hace pensar a los emprendedores que la banca tradicional se muestra reticente a aliarse o no quieren estar dejados de lado por un temor a perder el liderazgo en la innovación del sistema financiero.

Según Román, “los profesionales, la motivación y el dinero están, pero al parecer sigue habiendo preferencia por invertir en otros sectores como el gastronómico, bienes raíces o de materias básicos”, expresó que es necesario mirar hacia el fortalecimiento de tecnologías y exportación de servicios con un análisis financiero diferente al de otras industrias y que el pensamiento predominante debe dar un giro.

Actualmente, el Estado no cuenta con estadísticas que expongan la situación de estas empresas y tampoco existen normas que se centren en ellas. Datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) como los 6.299 puntos de atención financiera se quedan cortos y los especialistas ven que urge una actualización.