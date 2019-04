La Palmas y Polanco, los barrios más caros para alquilar en Santa Cruz

Alquilar una vivienda en los barrios Las Palmas y Polanco tiene un costo mensual promedio de $us 1.237 y 1.516 respectivamente, haciéndolas las más caras en comparación con otras zonas de la capital cruceña, de acuerdo con datos de InfoCasas.

Rodrigo Knebes, gerente general de InfoCasas para Bolivia, indicó que el trabajo tomó en cuenta tanto casas como departamentos y que, más allá de los precios, lo que se debe destacar es la rentabilidad de la renta anual que en el país en promedio es de un 8%, uno de los más altos de la región, algo que incentiva a los inversores a destinar sus recursos en bienes raíces.

Knebes precisó que a esta rentabilidad se debe sumar que el metro cuadrado de una propiedad es un 30% más bajo en relación a los países vecinos.

“Los números son buenos y si bien no estamos en 2015 cuando un vendedor ofrecía un inmueble y no bajaba un centavo, todavía sigue siendo rentable el negocio inmobiliario”, precisó Knebes.

Del estudio de InfoCasas se desprende que las zonas de menor costo para alquilar son el centro con un pago mensual promedio de $us 686, Urbarí con $us 693, la zona este con $us 816, la oeste con un precio de $us 838, la sur con un valor de $us 926 y Equipetrol con $us 1.065.

De acuerdo con Knebes la variación de los costos tiene que ver con la infraestructura que ofrece el barrio, seguida de las características propias de la vivienda.

Sobre el tema, Oliver Viera de la inmobiliaria Remax, indicó que en promedio el alquiler de una vivienda en el centro de la ciudad está en $us 607; en el sur, $us 727, en la este, $us 780 y en el barrio Urbarí va por los $us 893.

“Nuestra perspectiva para este año 2019 es seguir creciendo en el país, tanto en oficinas franquiciadas como en agentes inmobiliarios, esto con la finalidad de poder atender las solicitudes del mercado y así seguir brindando un mejor servicio al cliente final, ayudando a muchas familias y amigos a conseguir la casa de sus sueños, a través de un equipo de trabajo sólido altamente capacitado y comprometido con nuestros valores”, dijo Viera.

A su vez, Ives De Chazal, presidente de la inmobiliaria Century 21, sostuvo que coinciden con los valor de InfoCasas y que a partir de los datos generados por la empresa que preside los valores de los alquileres en comparación con 2018 bajaron entre un 20% y 30%, lo que a su criterio, está dinamizando al sector.

Perspectivas para 2019

De Chazal indicó que para esta gestión las previsiones son positivas debido a que los precios se han sincerado, lo que genera un espacio para la negociación entre los vendedores y los compradores o entre los que alquilan y los inquilinos.

“En el tema de los alquileres hay una rebaja que oscila entre un 10% y un 30% y eso es bueno”, precisó De Chazal.

A su vez, Viera remarcó que en lo que va de 2019 la franquicia Remax logró un crecimiento de un 39,31%, un 19,3% más en ventas y un 30,20% más en alquileres, en comparación con el primer trimestre de 2018.

Mientras que Knebes indicó que para esta gestión esperan tener un buen desempeño en el negocio debido a que los costos para la comprar o alquiler se mantienen estables en comparación con el año pasado y en algunos casos tienden a la baja, algo que genera un mayor movimiento de recursos que son captados por las inmobiliarias.