Kimberly-Clark invierte $us 10 millones en planta de Santa Cruz

Con grandes expectativas en Bolivia, la multinacional estadounidense Kimberly-Clark inició una serie de inversiones para fortalecer su proceso productivo y su oferta de innovaciones en el país.

Su plan incluye proyectos de automatización, ampliación, remodelación y mejoras de su planta industrial en Santa Cruz para los cuales ha planificado invertir $us 10 millones entre 2017 y 2019, informó la gerente general de Kimberly-Clark Bolivia, Ana Beatriz R. Franco. En particular para 2018 prevé invertir $us 2,5 millones.

El objetivo, añadió, es mejorar el proceso productivo de dicha planta para ofrecer mayor seguridad a sus trabajadores (upgrades), mejorar la calidad de sus productos (automatización) y lograr más eficiencia de costos (energía).

Visión empresarial

Los nuevos proyectos abarcan la automatización del área de empaques y líneas productivas para acelerar la velocidad, además de la ampliación de naves industriales para futuras expansiones. También engloba la inversión en tecnología para minimizar el consumo energético y potenciar el uso de gas natural así como el upgrade de máquinas para producir localmente productos importados y mejoras de su sistema contraincendios. Dicha fábrica, ubicada en el Parque Industrial, produce papel higiénico y servilletas de la marca Scott así como otros productos de línea institucional.



“Queremos alcanzar altos estándares corporativos tanto en Sistemas de Gestión QEHS (Seguridad y Calidad) como en productividad sin dejar de traer innovación a los consumidores. Nuestro gran reto está en seguir siendo líderes de innovación y garantizar la cercanía de nuestras marcas con la necesidad del consumidor boliviano que es más exigente”, puntualizó.



Kimberly-Clark llega a más de 175 países con soluciones integrales de higiene y bienestar. En Bolivia está con marcas como Huggies, Scott, Kleenex, Kotex y Plenitud. Recientemente lanzó nuevos productos (toalla femenina Kotex Sport, pañales de bebé tipo calzoncito Huggies Active Sec además de papel higiénico Scott de la línea Gentle Care con aceites esenciales y la versión Rindemax).



El economista Luis Alberto Valencia destaca el impacto positivo de esta inversión al considerar que contribuye a dinamizar la economía. Resalta la generación de empleo y la incorporación de nueva tecnología para mejorar la productividad. Cree que existe una demanda creciente para estos productos de uso habitual.