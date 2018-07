Juan Pablo Velasco: “Firmamos un negocio de siete cifras, muy relevante para el país”

Hasta fin de año, Juan Pablo Velasco (30) tiene el objetivo de poner todos los restaurantes (o la mayoría) del eje troncal del país en el bolsillo de los usuarios, al igual que incluir en el menú de la app de PedidosYa a supermercados, farmacias y licorerías. La marca, propiedad de Delivery Hero –holding alemán líder del delivery online y valuada en $us 4,5 billones–, adquirió en abril Netcomidas, startup fundada por Velasco con $us 20.000 y cuya transferencia, hoy, asciende a las siete cifras.

— Netcomidas evoluciona para convertirse en PedidosYa, ¿cómo se gesta el traspaso a una multinacional de esta envergadura?

PedidosYa adquirió el 100% de Netcomidas. Nuestro caso es el mismo por el que pasó PedidosYa con Delivery Hero, el holding mundial propietario de la empresa. La forma en que la compañía entra a nuevos mercados no es de asociación, ellos adquieren los activos de otras empresas y contratan a sus fundadores. Fue un proceso largo, una compra importante, con un due diligence de varios meses que llegó a buen puerto en abril de este año cuando cerramos la compra.

—¿Cómo se integran los socios fundadores a la nueva estructura de la empresa?

Somos dos los fundadores que trabajamos en este negocio, los otros accionistas no participan. Yo antes era CEO de Netcomidas, ahora soy mánager de PedidosYa y (el otro socio) Julio Moreno, que era CEO de Netcomidas, ahora es head of logistics de PedidosYa en Bolivia.

—Con esta adquisición, ¿qué cambios se verán en la app y qué beneficios tendrán los clientes y los consumidores?

Vamos a integrar a nuestros clientes a cerca de 180 restaurantes y más de 25.000 usuarios registrados a PedidosYa. Netcomidas se apagará y los usuarios serán redirigidos para descargar la app o podrán hacer pedidos a través de la web de la empresa. La tasa de delivery será más baja (Bs 12, en lugar de Bs 15 y Bs 20) y los tiempos de entrega tendrán también una mejora. También se incluirán farmacias, supermercados y licorerías. La app y el sistema será más amigable; Netcomidas fue fundada con $us 20.000, no teníamos mucha tecnología. Sin embargo, PedidosYa invierte millones de dólares en este tema y eso el usuario lo nota.

—¿De cuánto fue el valor de la transacción?

Fue una transacción de siete cifras, un movimiento importante para el mercado boliviano y una inversión millonaria para el país. Esto se hizo con mucho trabajo; teníamos una visión muy clara.

—¿Cuáles son los planes de expansión a partir de ahora?

A diciembre de este año tenemos que llegar a 500 restaurantes en el eje troncal y a ese mismo número de repartidores que ahora son 80. Tenemos 15.000 pedidos al mes y en enero vamos a tener 50.000. Esto no es una apuesta, está asegurado en base a forecast y las inversiones en marketing planeadas. En agosto llegaremos a La Paz y en septiembre a Cochabamba.

—Sabemos que hay otros competidores en su sector, ¿cuál será la clave para repuntar sus negocios y diferenciarse?

El tema de los competidores es complejo. Nuestro mayor competidor es el teléfono, no las empresas que tratan de hacer lo mismo que hacía Netcomidas. PedidosYa no tiene competidores, la única forma de tener competencia sería con Uber Eats o alguna empresa de esa talla, tema que no creemos que pase ni a corto ni a mediano plazo. Entonces tenemos que romper la barrera del teléfono. Hacemos 15.000 pedidos en un país de 11 millones de habitantes. PedidosYa hace un millón de pedidos al mes en países de tres millones de habitantes. El mercado de Bolivia es inmenso.

—Uber Eats tiene una fuerte apuesta por la tecnología, incluso incorporará drones repartidores en su servicio; pero ¿qué nuevas tecnologías pretenden ingresar al país?

Nosotros estamos a la vanguardia en tecnología, algoritmos y repartos. El tema de los drones puede llegar en el futuro. Ahora tenemos un especialista en Business Inteligence (BI) que se encarga del tema de analitycs, reportes y manejo de información, porque esto toma más importancia. Tenemos nuevas herramientas que nos permitirán conocer mejor los hábitos del consumidor y ofrecerle un mejor servicio.

—Además de PedidosYa, ¿en qué otros negocios está inmerso Juan Pablo Velasco?

Tengo inversiones en el sector gastronómico, tengo un par de restaurantes propios: Sushi Flash. Además tengo otros retos en desarrollo que prefiero mantener en la confidencialidad, pero adelanto que es un proyecto que estará hecho para tener un impacto en la vida diaria de la gente.

—¿Cuál es el reto de las empresas asentadas en el terreno de la tecnología?

La tecnología siempre fue una barrera en Bolivia; cuesta ingresar. PedidosYa es una firma que va a estar legalmente establecida en Bolivia. Los repartidores no serán empleados nuestros, ya que van a trabajar como empresas unipersonales, van a facturar, tener seguros y las condiciones necesarias, eso nos cuesta. El sistema de tener la app y el SOAT para trabajar no está bien. No tenemos que dejar cabos sueltos porque eso afectaría los precios de la compañía en la Bolsa. En resumen, el desafío es el tema legal y nosotros lo cumplimos con mucho trabajo. Darse a conocer es otro reto, pero sabemos que el mercado boliviano ya está listo para las tendencias globales.

PERFIL

Es administrador de empresas graduado de la Universidad de Belgrano (Argentina). Trabajó en Huawei y la petrolera Chevron en el extranjero, para después llegar a Bolivia con planes de inversión en el sector gastronómico. Fundó Netcomidas y la vendió a PedidosYa, donde hoy funge como mánager nacional.