Iván Uribe Rivero: “Hay presión para que no tengamos internet móvil, porque nuestros precios serán menores”

En el tercer piso de Cotas, en un salón con amplios sillones de cuero, donde la madera predomina en la decoración de un estilo sobrio, Iván Uribe, el hombre fuerte de Cotas, repasa la actual situación de la cooperativa de telecomunicaciones y reconoce que la competencia es dura. Lamenta la existencia de un monopolio que los frene en su crecimiento, critica al Gobierno el poco apoyo al sector frente a la acometida de los capitales extranjeros y la reticencia de abrirles la posibilidad de jugar en las mismas condiciones que los demás operadores que hay en el país.

¿Cuál es la situación actual de Cotas en el mercado?

La cooperativa sigue siendo el referente de las telecomunicaciones en el departamento como a escala nacional. Cotas tuvo la capacidad de adaptarse a un mercado muy competitivo, donde se debe lidiar con empresas más grandes y con multinacionales que tienen mejores condiciones financieras.

Hoy en día somos la empresa de telecomunicación y de tecnología con la mayor oferta de productos a pesar de que el Estado nos discrimina y no nos hace participar en ciertos sectores de las telecomunicaciones que son bien dinámicos.



¿Cómo cuáles?

Cómo por ejemplo el internet móvil, nosotros ya no pedimos la telefonía móvil, pues hoy en día la gente ya no habla mucho por celular, sino que usa la banda ancha para realizar sus contactos.

En la actualidad las personas se comunican por WhatsApp, Facebook, usan la fibra óptica y como Cotas sí tiene fibra óptica eso nos permite ser pioneros en varios servicios, como internet y televisión paga. En la actualidad, las empresas que empezaron a trabajar ofreciendo llamadas por celular ya están girando hacia nuestros negocios.



¿Cómo los frena dejar de brindar el servicio de internet móvil?

Este aparatito que tenemos todos (un celular), forma parte de nuestras vidas, usa las redes sociales, busca datos y se comunica con los otros, de forma individual. Mientras que nosotros ese servicio solo lo podemos dar en una casa. Por eso pedimos al Gobierno que nos otorgue la posibilidad de brindar el servicio en nuestra banda. Esto nos permitiría darle un chip a usted para que lo ponga a su celular, use nuestro servicio y así no estar supeditado a una de las compañías telefónicas.

Hay algo que hasta el momento no entiendo y es el porqué tenemos que dividir el servicio entre internet fijo e internet móvil. Tampoco comprendo los motivos por los que no nos dejan que naveguemos por internet. Considero que hay una presión para que no tengamos internet móvil, porque nuestros precios serán menores a los de las actuales telefónicas. Sabemos que hay espacio en el mercado.



¿De quiénes depende la autorización?

Es el Gobierno es el que autoriza a las cooperativas a ofrecer internet móvil desde sus bandas.



¿Esa banda es lo suficientemente ancha y veloz para brindar el servicio?

No, nosotros usamos una banda de 900, ellos nos tendrían que ampliar un poco más la banda otorgándonos más espectros.



¿A quiénes se refiere cuando habla de presión para que no tengan internet móvil?

Eso está claro y son los actuales operadores privados que en principio obtuvieron permiso para brindar solo servicios de llamadas móviles y ahora también ofrecen y se meten en nuestro segmento que es el de brindar TV paga e internet fijo, pero cuando nosotros queremos participar en el internet móvil no nos dejan. Sin embargo, eso no nos frena y Cotas está peleando palmo a palmo en el mercado. Además, no necesitamos copiar a nadie, somos líderes en innovación y ahora tenemos un nuevo servicio.



¿Cuál es ese servicio?

Vamos dar un nuevo servicio premium y esperamos que el público y nuestros socios lo reciban bien. Al nuevo producto lo llamamos Auto Conectado y se trata de que usted, una vez que suba a su vehículo, va a tener internet las 24 horas. Tendrá el reporte de sus vehículos, usted va a viajar a cualquier parte del mundo y estará conectado. Es un sistema que no es móvil, es fijo para el vehículo y para brindarlo no usamos una red nacional sino satélites internacionales. Es una gran antena y el servicio es mundial.

Su vehículo se volverá inteligente y el dispositivo irá en el cerebro de su auto, consideramos que a partir de los modelos 2000 podrán contar con el servicio. En principio se venderá por megas, por lo que su familia viajará conectada. También contará con información detallada del estado de su vehículo, algo que no aparece en su tablero.

¿Cuándo estará disponible?

Calculo que estará listo en unos 60 días.



¿Por qué Cotas no ofrece la programación en TV cable que tiene la competencia?

Porque no nos venden esas señales. ¿Por qué ningún canal abierto transmite un clásico español? Debido a que solo lo compra uno que tiene el monopolio de ese partido. La cooperativa transmite solo tres partidos de la Liga de Fútbol y Tigo todos porque es un monopolio y no se nos permite participar.



Por ejemplo, Direct TV compra ciertos programas y espectáculos y no los vende a nadie, Tigo pudo conseguir algunos, porque le ofreció la exclusividad del fútbol paraguayo para la colonia de ese país que vive en Argentina. Nosotros nos cansamos de llamar y nunca otorgaron un permiso. Este tema va más allá del dinero, es una cuestión de monopolio.